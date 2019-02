La Unión de Consumidores pide "evitar estereotipos y roles de género" en los disfraces de Carnaval

Publicado 20/02/2019 17:36:51 CET

La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana ha advertido este miércoles, ante la compra de disfraces para Carnaval, de la importancia de realizar "una elección responsable evitando estereotipos y roles de género, sobre todo cuando los destinatarios son menores".

La entidad ha realizado un estudio sobre los precios de los disfraces de carnavales y ha hecho hincapié en que se debe "adquirir productos de calidad en establecimientos especializados y de confianza". Una de las principales conclusiones es que "se sigue utilizando la imagen de la mujer con disfraces provocativos y presentándola como un objeto sexual", explica en un comunicado.

Para la organización de consumidores, "una vez más queda evidente el continuo abuso de los roles de género especialmente en los disfraces de oficios y profesiones para niños y niñas".

En los disfraces de profesiones, los niños "pueden disfrazarse de soldado, aviador, astronauta, piloto, boxeador, jugador de rugby o policía SWAT", pero "en cambio las niñas se disfrazan de animadoras, doncellas, azafatas o enfermeras", "sin que exista la posibilidad por ejemplo del niño enfermero o la niña piloto".

Mientras tanto, "en el caso de que exista el disfraz de la profesión para ambos sexos, como el caso de policía, bombero, cocinero, la vestimenta femenina no se corresponde con el uniforme habitual y diario de esa profesión". Se establece así, a su juicio, "una diferencia por sexos en la vestimenta que no existe en la realidad".

Esta "diferenciación por género" es "más evidente" cuando se emplea el sistema de búsqueda establecido en las webs, ya que desde las propias pestañas de los portales, "tal vez al objeto de facilitar la búsqueda a los usuarios", "ya de antemano discriminan y establecen la búsqueda por género, limitando la posibilidad de una elección más amplia e igualitaria, sobre todo cuando existen disfraces que por su propia confección son totalmente unisex, aunque sólo se pueden encontrar por búsqueda en determinado género".

Todos estos datos reflejan, para la Unión de Consumidores, la necesidad de hacer "un mayor hincapié en reclamar una mayor implicación de los fabricantes y distribuidores de los disfraces, encaminados a evitar los estereotipos en sus diseños especialmente cuando los destinatarios son los menores".

"Hay que tener en cuenta que la presentación de estos productos no se corresponde con la realidad actual y supone una tergiversación de la sociedad actual por lo que es fundamental unos catálogos de disfraces que marquen coherencia y reflejen la realidad de la sociedad", ha defendido.

PRECIOS

Por otro lado, en cuanto a los precios de los disfraces, se pueden encontrar desde 7,5 euros según el tipo de traje, calidad, y si el usuario es un niño pequeño o un adulto, aunque en la mayoría de disfraces el precio oscila sitúan entre 15 y 25 euros, ha explicado la asociación.

También ha criticado que "el precio del disfraz habitualmente no se corresponde con la imagen que se puede visualizar, ya que no suele incluir muchos de los complementos que aparecen en el conjunto de la imagen". Así, "aunque lo indican habitualmente en la parte inferior de la página en letra pequeña, debería presentar la información con mayor claridad al consumidor para no inducir a error", ha apuntado la Unión de Consumidores.

La entidad ha recordado que los disfraces para menores de 14 años se consideran juguetes y, entre otras cuestiones, deben tener la marca CE que garantice que los tejidos tienen una combustión lenta o advertir la existencia de piezas pequeñas o peligrosas que puedan ocasionar riesgo de asfixia. También se debe aportar información como la edad recomendada, las advertencias de utilización y los datos de identificación del fabricante o responsable del producto. El etiquetado debe estar en español.

Los disfraces para adultos deben cumplir el etiquetado de las prendas textiles, con nombre, dirección y el NIF del fabricante, comerciante o importador, número de registro industrial en el caso de prendas fabricadas en España y composición del producto.

MÁSCARAS, PELUCAS Y MAQUILLAJE

En el caso de los complementos hay que prestar "especial atención a las máscaras", ya que estas deben disponer de orificios suficientemente grandes para que garanticen la correcta ventilación y evitar así la asfixia. En cuanto a las pelucas, deben estar elaboradas con materiales resistentes al fuego, como el nailon o el poliéster.

Con el maquillaje, se debe "extremar la precaución ante el riesgo de que estos productos no hayan sido sometidos a los controles dermatológicos adecuados, por lo que puedan producir alergias", ha alertado la Unión de Consumidores. "Normalmente, su etiquetado no suele reflejar la composición y, en muchos casos, estas pinturas pueden contener plomo, una sustancia perjudicial para la piel y la salud".