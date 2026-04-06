UPTA PV destaca el nuevo modelo del trabajo autónomo: más cualificado y menos sectores tradicionales

Archivo - El presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad - NICOLÁS SATRIANO - Archivo

VALÈNCIA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

UPTA PV ha destacado que los datos del paro y de la afiliación a la Seguridad Social publicados este lunes, más allá de la evolución mensual, "reflejan con claridad una transformación estructural del trabajo autónomo: la Comunitat Valenciana avanza hacia un modelo más cualificado, donde las actividades vinculadas al conocimiento y los servicios profesionales ganan peso frente al retroceso progresivo de los sectores tradicionales".

La Unión de Profesionales y Trabajadores Aurónomos ha subrayado que el mes de marzo ha finalizado con un comportamiento positivo en la afiliación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y, en un comunicado, ha señalado que el crecimiento del último mes se concentra principalmente en las actividades de mayor valor añadido.

Destacan la Hostelería con 475 nuevos autónomos, alcanzando los 40.118 afiliados y las Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas, que suman 298 nuevos autónomos, alcanzando los 41.520 afiliados, "consolidándose como los principales motores del RETA en la región".

También presentan una evolución positiva la Construcción (68.675) con 142 nuevos afiliados, las Actividades Sanitarias y de Servicios Sociales, con 46 afiliados más (16.017), y la Educación, que crece en 56 autónomos (12.670).

Por el contrario, los sectores tradicionales continúan mostrando un comportamiento negativo. El Transporte desciende en 65 autónomos (22.030), la Industria Manufacturera también registra un descenso de 59 afiliados (23.667), el Comercio pierde 25 afiliados en marzo, situándose en 77.997, mientras que y la Agricultura cae en 23 afiliados (12.590).

Para UPTA PV, esta evolución pone de manifiesto "un problema estructural cada vez más evidente: la falta de relevo generacional en los sectores tradicionales, donde el envejecimiento del colectivo y la escasa incorporación de jóvenes autónomos están provocando una pérdida progresiva de actividad".

Para el presidente de UPTA, Eduardo Abad, "la realidad del trabajo autónomo en España está cambiando: cada vez hay más profesionales altamente cualificados apostando por el autoempleo. Una transformación que refleja talento, innovación y nuevas formas de trabajar. Estamos ante la consolidación de un nuevo modelo de trabajo autónomo más especializado y con mayor valor añadido. Sin embargo, este cambio también pone de relieve los problemas estructurales de los sectores tradicionales, donde la falta de relevo generacional amenaza su continuidad".