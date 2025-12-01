La UPV construye la primera planta piloto agrivoltaica de la Comunitat sobre cultivo de cítricos

Planta piloto agrivoltaica de la UPV - UPV

VALÈNCIA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra Agrivoltaica de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha puesto en marcha la primera planta piloto en la Comunitat Valenciana sobre cultivo de cítricos para investigar las interacciones entre fotovoltaica y agronomía, según ha informado la institución en un comunicado.

La UPV inició este proyecto el año pasado con el objetivo de determinar las afecciones mutuas entre la instalación fotovoltaica y el campo en producción, midiendo distintos parámetros durante varias campañas completas: irradiancia real, calidad de la cosecha, productividad energética y agronómica o dificultades en tareas agrícolas.

La iniciativa cuenta con la participación de EMIN ENERGY, Fundación Elecnor, VAO Sistemas, GSFI Energía, Gestión y Administración Técnica Agraria y la Comunidad de Regantes de Llíria, que forman parte del convenio de colaboración creado para impulsar esta línea de investigación aplicada.

La planta piloto se ubica en Llíria (Valencia), en una finca de mandarinos de variedad Tango Gold de cuatro años de edad y tiene una potencia de 30kWp. La estructura, especialmente diseñada para esta explotación, tiene una altura de 5,5 metros para no interferir con los árboles existentes y está dividida en dos mitades: una de estructura fija y la otra con seguidor (agritracker).

El rector de la UPV, José E. Capilla, ha subrayado el "impacto potencial" del proyecto para el sector de los cítricos en la Comunitat Valenciana, al generar información "sólida, propia y útil para la toma de decisiones del sector". Asimismo, ha puesto en valor la colaboración con las entidades que impulsan la iniciativa, "un ejemplo de innovación compartida entre universidad y territorio".

Para el rector de la UPV, estudiar a la vez productividad agronómica y autoconsumo "nos permitirá validar la viabilidad real del modelo y aportar competitividad y resiliencia al campo".

Durante los próximos meses se desplegará un sistema avanzado de sensorización que registrará variables microclimáticas y energéticas. Estos datos, junto con la medición de variables agronómicas permitirán comparar los tres bloques experimentales: zona control, zona de estructura fija y zona de estructura móvil.

Además de la parte agronómica, la instalación funciona como planta de autoconsumo, lo que permitirá analizar si la producción fotovoltaica contribuye a mejorar la eficiencia energética de la explotación agrícola y reducir costes asociados al riego y a la gestión de la finca.

"Este proyecto nace con la vocación de aportar datos sólidos y extrapolables a todo el sector. La agrivoltaica abre oportunidades reales para mejorar la competitividad de las explotaciones, pero su implantación plantea desafíos como el diseño adecuado y adaptado al tipo de cultivo y clima", ha señalado Zulema Sousa, investigadora de la Cátedra Agrivoltaica UPV y miembro de Emin Energy. La instalación estará completamente operativa en las próximas semanas y el equipo investigador espera obtener los primeros resultados durante esta campaña.