La UPV destaca que el nuevo plan de financiación reconoce su labor como "primera universidad tecnológica de España"

La Universitat Politècnica de València (UPV) ha celebrado la aprobación por parte del Consell del nuevo Plan de Financiación Plurianual de las universidades públicas valencianas 2026-2029, que, según remarca, recoge su planteamiento de "respaldar la financiación universitaria con los resultados docentes, de investigación y de transferencia de conocimiento a la sociedad". De esta manera, subraya, se "reconoce su labor como primera universidad tecnológica de España".

La UPV recibirá en 2026 un total de 287,7 millones de euros y "garantiza su estabilidad financiera de futuro para poder desarrollar y planificar, como primera tecnológica de España, avances en sus proyectos de excelencia e internacionalización", concretan desde la politécnica valenciana.

La UPV valora este nuevo marco presupuestario a medio plazo que llega "después de 15 años en los que las universidades públicas valencianas sufrieron severos ajustes presupuestarios tras la crisis financiera", recuerdan.

El anterior plan plurianual de financiación data de 2010 pero la crisis económica lo dejó sin aplicación. El rector, José E. Capilla, se ha mostrado satisfecho con este acuerdo que lleva negociándose desde 2022 y que "da una seguridad jurídica y financiera esencial para poder desarrollarnos, avanzar y planificar".

Además, ha hecho notar, "respeta la idiosincrasia de una universidad tecnológica como la nuestra". "Quiero agradecer al equipo económico de la UPV que ha participado activamente en la elaboración de este Acuerdo por su esfuerzo y su dedicación, velando por la defensa de los intereses de la UPV y del conjunto del sistema universitario valenciano. Sin ellos, esto no hubiera sido posible", ha aseverado el máximo responsable de la institución.

Este nuevo modelo presupuestario va a permitir que las universidades públicas valencianas conozcan cuál será su nivel de financiación autonómica para los próximos cuatro años y dispongan de certidumbre para desarrollar su planificación estratégica a medio plazo.

Gracias a este acuerdo, la financiación autonómica de las universidades públicas valencianas alcanzará los 1.034 millones para el próximo año 2026.

Este acuerdo viene a dar respuesta a las pautas que se establecen en la Ley Orgánica de Universidades (LOSU), que señala que los presupuestos de las universidades se encuadrarán en un marco presupuestario a medio plazo con referencia expresa a la elaboración de programas plurianuales.

ANEXOSa

El acuerdo, aprobado por el pleno del Consell de la Generalitat, dispone de cuatro anexos "muy importantes" que, en palabras del gerente de la Universitat Politècnica de València, Jesús Marí, "permiten, en primer lugar, actualizar el modelo de información para el cálculo de la financiación resultante del Plan Plurianual de Financiación 2010-17; en segundo lugar, detallar los componentes de los costes de las normativa estatal y autonómica; en tercer lugar, estimar el aumento de los costes vegetativos y, en cuarto lugar, fijar el proyecto de presupuestos del Sistema Universitario Público Valenciano para el ejercicio 2026, con el acuerdo unánime de las cinco universidades públicas valencianas y la Generalitat".

Finalmente, el acuerdo contempla también la posibilidad de desarrollar en el futuro una mayor financiación autonómica adicional ligada al cumplimiento de objetivos. Una financiación que se realizará con criterios "objetivos y transparentes".

Previamente a su desarrollo y durante la duración del presente acuerdo, las universidades podrán proponer objetivos de mejora y se podrá implantar en los próximos años si las condiciones de la financiación autonómica lo permiten.