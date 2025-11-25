La UPV investirá este miércoles al artista Antoni Muntadas como doctor honoris causa

Archivo - El artista Antoni Muntadas en imagen de archivo - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Politècnica de València (UPV) investirá este miércoles al artista Antoni Muntadas como doctor honoris causa, en un acto que se celebrará a las 11.00 horas en el salón de actos del edificio Nexus-6G.

Tras la ceremonia de investidura, a las 17.30 horas en el Aula Magna de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSA), Muntadas y el historiador de Arte Manuel Borja-Villel conversarán sobre la carrera artística del autor, su pensamiento crítico y su influencia en el arte contemporáneo.

Según ha informado la institución académica en un comunicado, se trata de una "oportunidad única para conocer de primera mano las claves del trabajo de uno de los artistas más relevantes del panorama internacional, a través de la mirada de quien fuera director del Museo Reina Sofía".

A continuación, cuando acabe la conversación, en la Sala de Exposiciones de la ETSA, se inaugurará la muestra 'Muntadas. Una selección: Información y Documentación' que articula una serie de estaciones conceptuales vinculadas a la obra del autor, que incluye carteles, catálogos o proyecciones a lo largo de algo más de cinco décadas.

Desde principios de los años 70, Muntadas comenzó a trabajar con vídeo, fotografía, instalación y proyectos interdisciplinares que cuestionaban las lógicas de comunicación en la sociedad y las problemáticas contemporáneas. Este período "marcó su compromiso con un arte que piensa, interpela, proyecta y propone", ha destacado la UPV.

Desde entonces, "su producción ha abordado, con lucidez y constancia, la relación entre poder, lenguaje, información y percepción". Muntadas ha desarrollado proyectos en todos los continentes, siempre con una vocación investigadora y colaborativa.

Proyectos como The File Room, Political Advertisement, o About Academia, se han convertido en "referencias fundamentales para comprender el papel del arte en las dinámicas de la comunicación, la memoria colectiva y los imaginarios sociales".

La exposición, que se podrá ver hasta el 20 de enero de 2026, está dedicada a Antoni Mercader, en reconocimiento a una larga relación de colaboración con Muntadas, que se extiende de 1963 a 2025.