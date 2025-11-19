La UPV lidera un proyecto para proteger a menores frente al ciberacoso sexual

VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Politècnica de València (UPV) lidera el proyecto 'Precision', coordinado por la investigadora Nuria Lorenzo Dus y que está trabajando en el desarrollo de nuevos materiales de prevención y recomendaciones frente al ciberviolencia sexual contra niños, niñas y adolescentes (NNA).

Un reciente estudio desarrollado en el marco de este proyecto revela que este colectivo poblacional hace frente activamente al ciberacoso sexual. "Reciben hasta una media de 5,8 peticiones por parte de los ciberacosadores antes de enviar material de abuso y explotación sexual infantil (MAESI), lo que demuestra que existe una resistencia activa frente a los intentos de coerción", apunta Nuria Lorenzo Dus.

Según explica la experta, este material incluye imágenes y vídeos de abuso infantil, pero no se limita al contenido visual: "No surge de forma aislada, sino dentro de interacciones comunicativas donde los acosadores ejercen presión y manipulación sobre los menores", advierte.

Además, un artículo reciente publicado por Lorenzo Dus y un equipo internacional en la revista Journal of Pragmatics profundiza en las estrategias lingüísticas de resistencia que los menores emplean frente al ciberacoso sexual. El análisis, basado en conversaciones reales en lengua inglesa, identifica dos categorías generales de resistencia: directa e indirecta, ambas con una frecuencia similar.

Entre las estrategias de resistencia directa destacan ignorar o bloquear al acosador, mostrar desinterés o ridiculizarlo. Por su parte, las estrategias de resistencia indirecta incluyen dar explicaciones, bromear o disculparse.

"La investigación no busca determinar qué tipo de resistencia es mejor, sino proporcionar herramientas a los profesionales del ámbito educativo, psicológico y tecnológico para fortalecer las capacidades de defensa digital de los menores", explica la directora del proyecto.

Con estos resultados, el equipo Precision pretende contribuir a mejorar los recursos y materiales de prevención disponibles para el ecosistema de protección infantil, reforzando así las respuestas efectivas ante la ciberviolencia sexual.

ENCUESTAS ANÓNIMAS

Con el objetivo de diseñar nuevos materiales de prevención y recomendaciones frente al ciberacoso sexual, el equipo de PRECISION ha lanzado unas encuestas en línea, breves y totalmente anónimas, dirigidas a jóvenes de entre 18 y 22 años (encuesta) y a padres, madres y cuidadores de adolescentes de 14 a 17 años (encuesta). Ambas permanecerán abiertas hasta el 31 de diciembre.

"Sus resultados nos ayudarán a proponer nuevos materiales de prevención más ajustados a las necesidades y preocupaciones reales de la sociedad española frente a la ciberviolencia sexual contra niños, niñas y adolescentes", concluye Andrea García Montes, miembro del grupo Precision.