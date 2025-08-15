La UPV, mejor universidad politécnica de España según el ranking de Shanghái

La Universitat de València continúa como la segunda mejor de España

VALENCIA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Academic Ranking of World Universities (ARWU), popularmente conocido como el ranking de Shanghái, ha reconocido un año más a la Universitat Politècnica de València (UPV) como la mejor politécnica de España. Además, ha distinguido a la Universitat de València como segunda mejor universidad española.

Respecto a la UPV, el ranking publicado este viernes sitúa a la institución dirigida por José E. Capilla como única politécnica española entre las 500 mejores universidades del mundo. El podio, en este ámbito, lo completan la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), situada en el rango 601-700, y la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), que figura en el 701-800.

Creado en 2003, ARWU incluye por 21ª vez consecutiva a la UPV en la élite universitaria internacional y la ubica, además, en el top 10 de todas las universidades del país, clasificándola en el noveno lugar entre todas las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, de España, ha explicado la UPV en un comunicado.

Respecto a la UV, la Universitat de València se consolida en el tramo 201-300 de las mejores, donde no figura ninguna otra institución académica española, ha explicado en un comunicado. Solo la supera la Universitat de Barcelona, situada en el tramo 151-200.

La lista de las diez primeras españolas es idéntica a la del año pasado y los tramos en los que se sitúan también. La Universitat de Barcelona mantiene su posición del año pasado, ya que figura en la horquilla 151-200. Le sigue la Universitat de València, que también se consolida en el tramo 201-300. Completan la lista de las 10 primeras universidades españolas las Autónomas de Barcelona y Madrid, Complutense, Pompeu Fabra, Granada y País Vasco, de nuevo en la horquilla 301-400, y la Politécnica de Valencia y la de Sevilla repiten en el rango 401-500.

La lista analiza seis indicadores: número de alumnos que han ganado un Nobel o la Medalla Fields (10%), profesores con Nobel o Fields (20%); citas de investigadores (20%); artículos en Nature y Science (20%), rendimiento académico per cápita (10%) y trabajos en el Science Citation Index Expanded y Social Science Citation (20%). Este año la Universitat de València ha subido respecto al ranking anterior en el indicador N&S: artículos publicados en las revistas Nature y Science en los últimos cinco años.

Por su parte, la Universitat Jaume I ha revalidado el posicionamiento entre las primeras 1000 universidades del mundo, ha destacado en un comunicado. Concretamente se sitúa en el tramo 901-1000 de las mejores instituciones de educación superior, y entre las 36 mejores universidades españolas.

La clasificación indica que la universidad pública de Castellón es una de las 36 universidades españolas que se encuentran entre las primeras 1000 universidades del mundo y comparte posicionamiento en el tramo 901-1000 con las universidades Carlos III de Madrid, Cádiz, Castilla La Mancha, Córdoba, Girona y Las Palmas de Gran Canaria.

La rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, ha felicitado a toda la comunidad universitaria por el mantenimiento de la UJI en este prestigioso ranking y ha destacado que "es un éxito continuar entre las primeras mil universidades del ranking de Shanghái, siendo una de las treinta y seis primeras universidades españolas".

"Es el resultado del esfuerzo de nuestro personal docente e investigador, y de toda la comunidad universitaria que trabaja, día a día, para hacer de nuestra universidad un centro de estudios superiores de excelencia internacional", ha indicado.