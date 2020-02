La UPV participa en un proyecto europeo para facilitar la interconexión de datos en los puertos del futuro

Publicado 17/02/2020 13:16:43 CET

La Universitat Politècnica de València (UPV) es uno de los socios de 'DataPorts', un proyecto europeo cuyo objetivo es facilitar la interconexión de datos en los puertos digitales del futuro. La iniciativa, cofinanciada por la Comisión Europea a través del programa H2020, está coordinada por el Instituto Tecnológico de Informática (ITI).

'DataPorts' aprovechará la gran cantidad de datos generados en los puertos marítimos modernos gracias a su alto nivel de digitalización. Para ello, se pretende crear un mercado de datos en el que participen las empresas de la cadena de transporte, de forma que se puedan crear soluciones de big data integrando fuentes de datos de forma significativamente más fácil, rápida y confiable, gracias a la utilización de blockchain.

La plataforma permitirá conectar y compartir datos, lo que posibilitará el seguimiento continuo de mercancías a lo largo de la cadena de suministro a través de diferentes puertos, así como la aplicación de técnicas basadas en inteligencia artificial y en datos a nivel global, para proporcionar servicios cognitivos, obtener una mayor eficiencia de los procesos y reducir el impacto medioambiental.

Además, permitirá establecer en el futuro un Data Space único para todos los puertos marítimos de Europa y contribuir al objetivo global de la EC de crear un Common European Data Space, con datos procedentes de diferentes fuentes, sectores y disciplinas en la UE. El objetivo es proporcionar un espacio digital homogéneo de una magnitud tal que permita el desarrollo de nuevos productos y servicios basados en los datos.

La implementación de la plataforma que se desarrollará durante el proyecto será liderada por Carlos Palau, catedrático del Departamento de Comunicaciones y que desarrolla su investigación en el Grupo de Sistemas y Aplicaciones de Tiempo Real Distribuido (SATRD) de la Universitat Politècnica de València.

La plataforma DataPorts interactuará con los puertos y permitirá adquirir, procesar y almacenar datos procedentes de las diferentes fuentes de datos e infraestructuras digitales existentes en los puertos marítimos digitales. Y proporcionará además un conjunto de aplicaciones de inteligencia artificial y cognitivas para la comunidad portuaria, destinadas a resolver problemas específicos del puerto e impulsar la evolución hacia puertos inteligentes y cognitivos.

REDUCCIÓN DEL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

Desde la universidad valenciana destaca que DataPorts ayudará a reducir la huella ambiental en el sector logístico: favorecerá el uso eficiente de los recursos al fortalecer la colaboración de silos comerciales fragmentados; además, la mayor inteligencia proporcionada por Tecnologías TIC optimizarán aún más las operaciones y hará más eficiente la logística. Esto "contribuirá en reducir así las millas vacías, el transporte de contenedores vacíos, emisiones de CO2 y reducir la huella de carbono del transporte de mercancías y pasajeros. Además de aumentar aún más las operaciones sin papel".

"Esto se ilustra con casos concretos como la reducción del tiempo de tránsito en el área del puerto, la mejora del conocimiento de la información en la comunidad portuaria, la reducción de los costos operativos del puerto mediante la mejora de sus procesos, etc. En el transporte marítimo, viajar a una velocidad óptima ahorrará combustible y, por lo tanto, reducirá las emisiones y consumo de combustible. Ya en el puerto, los operadores podrían preparar el buque para atraque y operaciones de carga a su debido tiempo y forma adecuada, lo que incide también en un menor impacto medioambiental", explica, en un comunicado, Carlos Palau.

SEGUIMIENTO DE MERCANCÍAS

Asimismo, servirá para conocer la ubicación de cada mercancía en tiempo real, lo que ayudará a gestionar el transporte adecuadamente, tomar las medidas adecuadas en caso de retrasos y recibir un mejor servicio de los proveedores de transporte y logística.

"Hoy en día, los datos que identifican las mercancías no suelen estar correctamente vinculados a los datos procedentes de los contenedores correspondientes, ni a los datos de los medios de transporte respectivos. Todos estos datos estarán disponibles en DataPorts y combinados con los mencionados anteriormente con respecto al seguimiento de contenedores", apunta Palau.

La Universitat Politècnica de València además va a tener un papel importante en la integración de la plataforma en el puerto de Valencia. En él se pretenden conectar datos de diferentes fuentes como son el Port Community System (PCS) implantado en sus instalaciones, que da servicio a 3 puertos de la región con un tráfico de más de 4.4 millones de contenedores anuales., un sistema de transitarios, un sistema de seguimiento de contenedores, y un PMS (Port Management System). Con estos datos, se crearán diversas aplicaciones para el seguimiento de mercancías y de contenedores y para el control del estado del transporte de mercancías.

Gracias a esta iniciativa se avanzará hacia una interconexión de datos real de los puertos digitales involucrados en las rutas comerciales y cadenas de suministro, para poder obtener un valor global de los datos generados localmente.

"Hoy en día, tan solo hay un 3% de terminales de contenedores automatizados en el mundo. Sin embargo, el futuro del sector portuario apunta hacia puertos inteligentes, ya que es la única manera de sobrevivir ante los retos y exigencias que se plantean en el sector, optimizando los procesos portuarios, mejorando la cadena de suministro de operadores y cargadores y reduciendo las emisiones y residuos", añade Carlos Palau.

El consorcio del proyecto está formado por ITI (coordinador), Universitat Politècnica de València (UPV); la Fundación Valenciaport; Traxens; Prodevelop; IBM Israel; Hellenic Telecommunications Organization (OTE); Everis Spain; Institute of Communication and Computer Systems (ICCS); University of Duisburg-Essen; Centre for Research and Technology Hellas (CERTH); Fraunhofer. Institute for Software and Systems Engineering y Thessaloniki Port Authority.