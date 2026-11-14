La UPV trabaja en la incorporación de los efectos de los cambios hormonales del ciclo menstrual en páncreas artificial

Equipo de la UPV - VICENTE LARA SAEZ - ACOM UPV

VALÈNCIA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

A lo largo del ciclo menstrual se producen variaciones de los niveles de estradiol y progesterona, unas hormonas que pueden influir en la sensibilidad a la insulina, es decir, en cómo responde el organismo a ella. Sin embargo, los modelos matemáticos y simuladores utilizados actualmente para diseñar y validar sistemas automatizados de administración de insulina en mujeres con diabetes tipo 1 durante la regla apenas tienen en cuenta estas variaciones fisiológicas.

Así lo constata un trabajo publicado por un equipo formado por personal experto del laboratorio Tecnodiabetes del Instituto ai2 de la Universitat Politècnica de València (UPV) y del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Después de revisar 25 estudios científicos, el análisis concluye que es necesario incorporar las variaciones hormonales para mejorar el tratamiento y reducir los episodios de glucosa elevada durante el ciclo menstrual.

El trabajo, publicado en la revista Bioengineering & Translational Medicine, analiza los modelos matemáticos utilizados para representar el funcionamiento del organismo a la hora de desarrollar sistemas automáticos de administración de insulina, según ha informado el centro universitario en un comunicado.

"La mayoría de los modelos utilizados actualmente no representan de forma explícita los cambios hormonales. Y los pocos que sí que tienen en cuenta los efectos del ciclo menstrual todavía no reúnen todas las condiciones necesarias para su aplicación: reflejar la acción de las hormonas, estar validados clínicamente en mujeres con diabetes tipo 1 y servir para ajustar directamente la administración automática de insulina", ha apuntado José Luis Díez, investigador del grupo Tecnodiabetes-ai2 de la UPV.

Los efectos de las hormonas ováricas son heterogéneos, pero pueden influir en distintos procesos fisiológicos relacionados con el control de la glucosa, como su velocidad de absorción, el vaciamiento gástrico, y la respuesta al ejercicio físico.

En particular, el estradiol puede favorecer la captación de glucosa mediada por la insulina y la oxidación de grasas, mientras que la progesterona puede contribuir a una menor sensibilidad a la insulina y a un aumento de la producción hepática de glucosa. Estos cambios pueden traducirse en variaciones de las necesidades de insulina.

Es por eso que, según Jorge Bondia, investigador del grupo Tecnodiabetes-ai2, "todavía faltan herramientas que integren los efectos de las hormonas ováricas y permitan trasladarlos al ajuste automático de insulina de mujeres con diabetes tipo 1 durante su ciclo menstrual".

HACIA AJUSTES MÁS PERSONALES

En su estudio, el equipo de la UPV propone desarrollar modelos que integren información hormonal y personal, junto con factores como la alimentación, la actividad física o el descanso.

"Estos factores también influyen, así que no bastaría con programar el mismo cambio de dosis para todas las mujeres según el día del ciclo. Por eso es necesario desarrollar modelos que sean capaces de integrar los datos hormonales y las diferencias individuales, y comprobar después su utilidad con estudios clínicos", ha concluido Lía Nattero-Chávez, responsable de la Unidad Clínica y de Investigación en Diabetes Mellitus tipo 1 del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid.

El equipo de investigación Tecnodiabetes ya inició esta línea de trabajo en 2023 con el proyecto TAILOR, cuyo objetivo era comprender cómo influye el ciclo menstrual en la respuesta al ejercicio físico en mujeres con diabetes tipo 1.

Posteriormente, el proyecto Diabetexx amplió esta línea de trabajo con tres estudios destinados a identificar las limitaciones de los actuales sistemas de administración automatizada de insulina y analizar cómo afectan a la gestión de la diabetes en situaciones cotidianas, como la alimentación y el ejercicio físico.

Ahora, esta línea de trabajo continuará durante los próximos cuatro años bajo el paraguas del otro proyecto, el WinT1D, 'Administración automatizada de insulina para el control de la glucosa en mujeres con diabetes tipo 1 a lo largo de su vida reproductiva'.

El equipo busca con él desarrollar un modelo fisiológico que integre la influencia de las hormonas ováricas en los mecanismos de regulación de la glucosa en personas con DT1. El modelo resultante se evaluará mediante simulaciones para avanzar hacia el desarrollo de algoritmos de control que puedan integrarse en sistemas de asa cerrada o páncreas artificial.

El objetivo es adaptar todas estas tecnologías a las particularidades fisiológicas y hormonales de las mujeres y avanzar hacia un control glucémico más personalizado. "Con estos trabajos nuestro propósito es poder validar tras su finalización nuestro sistema AID (administración automática de insulina) con algoritmos adaptados a las necesidades de las mujeres e iniciar una nueva generación tecnológica en diabetes", ha explicado Jorge Bondia.