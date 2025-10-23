La UPV ya cuenta con cerca de 50 profesores para su nuevo campus en Hangzhou (China) y prevé ampliarlos

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y el rector de la Universitat Politècnica de València, José Capilla.- Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 23 (EUROPA PRESS)

La Universitat Politècnica de València (UPV) ya cuenta con un grupo de entre 40 y 50 profesores, que "van a ser más sin ninguna duda", para el Beihang Valencia Polytechnic Institute (BVPI), el primer centro universitario español en China, que tendrá como sede la ciudad de Hangzhou.

Así lo ha detallado el rector de la UPV, José E. Capilla, en atención a los medios de comunicación antes del acto de presentación del primer centro universitario español en China, al que ha asistido la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.

El rector ha agradecido a Morant la ayuda del Ministerio en la gestión del campus en China, ya que es "completamente novedoso". "Aunque la LOSU lo contempla, no hay un desarrollo que prevea cuáles son los pasos, qué dificultades, qué informes hay que hacer... Desde luego, el Ministerio ha hecho una excelente labor y esto es lo primero que le he agradecido, porque nosotros íbamos apurados con los plazos", ha ensalzado.

Asimismo, Capilla ha resaltado que el campus "ya está completamente operativo" y prevé comenzar la docencia el próximo curso, 2026-2027. Cuenta con dormitorios para profesorado y alumnado, con "unos estándares de calidad estupendos".

El objetivo, ha precisado, es tener unos 2.000 estudiantes e impartir cuatro títulos de grado en Ingeniería en Telecomunicaciones, Ingeniería Informática, Ingeniería en Inteligencia Artificial e Ingeniería Aeronáutica; además de seis másteres y cuatro programas de doctorado, con titulaciones homologables en Europa. El inglés será la lengua vehicular.

Está previsto que, próximamente, estudiantes de la UPV en la Comunitat Valenciana puedan completar sus estudios en China y realizar allí sus prácticas.

"ABRIR NUEVOS CAMINOS"

El rector ha puesto en valor el "hito histórico" de implantar un campus de una universidad española fuera de España que impartirá títulos oficiales y considera que está "en la línea de lo que ha sido la UPV desde hace ya muchos años: innovar, abrir nuevos caminos".

En este contexto, ha apuntado que espera que el paso de la UPV "ayude a que el sistema universitario español, que es un extraordinario sistema, tome también esta iniciativa y nuestras universidades puedan ofertar también otros títulos oficiales, en China o en otros países". "Tenemos calidad y unos fundamentos en nuestros resultados de investigación que nos hacen un sistema de referencia", ha sostenido.

En la misma línea, Diana Morant ha alabado la "ambición" de la UPV, una universidad "de vanguardia". "Esto es ingeniar, innovar, inventar y utilizar las herramientas que existen en nuestro país, como la LOSU, y desarrollarla de manera pionera, y esto también significa arriesgar", ha hecho hincapié.

"LOS PRIMEROS SIEMPRE"

A renglón seguido, ha felicitado a la UPV por "ser los primeros siempre", lo que "significa más riesgo", y ha coincidido con el rector en que "este ejemplo va a poder animar a otras instituciones, a otras universidades" y ha garantizado que el Gobierno "siempre" les va a apoyar.

La ministra también ha destacado que los trámites para el nuevo campus en China se han hecho "en tiempo récord", con la aprobación por parte de la UPV en junio y la luz verde del Ministerio de Universidades y, posteriormente, el de Exteriores. "Es el mejor ejemplo de que, cuando trabajamos unidos, trabajamos con ambición, pensando en el futuro y en las cosas que son verdaderamente importantes y estratégicas", ha subrayado.

Igualmente, la titular de Universidades ha destacado a China como "potencia tecnológica" y el hecho de que el campus se instale en Hangzhou, popularmente conocida como el 'Sillicon Valley' del país asiático, con "grandes y potentes empresas internacionales". "Nos va a hacer mejores a nosotros y, desde luego, va a permitir avances tecnológicos de la mano de esa internacionalización que no tiene precedentes en nuestro país", ha insistido.

"Con esta colaboración con China, cerramos ese círculo virtuoso que significa la internacionalización, que es que estamos allá donde están pasando cosas y, desde luego, en China están pasando muchas cosas, muchos avances tecnológicos, grandes universidades que tienen allí su sede y que estemos allí significa un paso de gigante", ha concluido Morant.

CESIÓN POR 20 AÑOS

El Beihang Valencia Polytechnic Institute se aloja en el campus de Hangzhou. Tiene un millón de metros cuadrados (m2) de los que cede 2.000 m2 a la UPV por 20 años. La Beihang University es la 101 del mundo, la mejor en Ingeniería Aeroespacial y top 10 en tres áreas. La Ecole Nacional de l'Aviation Civile y la INSA francesas también se encuentran presentes en este campus chino.

Hangzhou es la capital de la provincia de Zhejiang y uno de los principales polos de innovación tecnológica de China. Fue capital del imperio chino y actualmente se conoce como el Silicon Valley chino. Es la sede de grandes corporaciones como Alibaba, DeepSeek, Tik-Tok o Unitree.

El centro ha sido seleccionado por el Ministerio de Educación de China como proyecto piloto del Sino-Foreigner Excellence Engineering Program. Se espera que, además, sea un foco de intercambio cultural.