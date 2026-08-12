Urólogos de Vithas realizan cirugías a pacientes sin recursos en Liberia y en colaboración con Surg For All - VITHAS

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de urólogos del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre se ha desplazado a Liberia y ha realizado una serie de intervenciones quirúrgicas a pacientes sin recursos, para lo cual ha contado con la colaboración de la ONG Surg For All (Cirugía para todos).

Esta delegación, que ha estado formada por el jefe del Servicio de Urología de este centro sanitario de Vithas, el doctor Jose Rubio, y sus compañeros, ha desarrollado esta misión humanitaria en el país africano, concretamente en su capital, Monrovia. La misma se ha basado principalmente en cirugías de hipertrofia prostática, cáncer de próstata y patología uretral.

"Más de 45 cirugías y 80 pacientes vistos en consultas externas" es el balance de este viaje sanitario, ha indicado Rubio, quien ha mostrado su confianza en que a los pacientes operados se les haya dado "una mayor esperanza y calidad de vida", y que se haya hecho ver en esta región "que otra vida es posible". "Nuestro objetivo a medio-largo plazo es crear el primer Servicio de Urología en un país donde no existe", ha explicado.

En este sentido, la construcción del nuevo edificio anexo al hospital para crear el citado departamento moderno avanza a buen ritmo. Para ello, y garantizar la sostenibilidad de la iniciativa una vez entre en funcionamiento, el acuerdo firmado entre el St. Joseph Catholic Hospital, Surg For All y la Fundación Juan Ciudad proporciona un marco sólido.

FORMACIÓN DE SANITARIOS EN PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO

Previamente a esta meta, esta visita ha buscado abordar una necesidad crítica de atención urológica en la zona, donde el acceso a la atención médica especializada es limitado. "Estas misiones nos sirven, además, para supervisar que los médicos y enfermeras ponen en funcionamiento los conocimientos adquiridos en España, ya que los formamos en el Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre para que ellos, luego, en sus países de origen, puedan formar a sus compañeros", ha explicado Rubio.

En este sentido, la Fundación Vithas y la Surg For All tienen un acuerdo para el impulso y desarrollo de actividades conjuntas de formación destinadas a personal sanitario de hospitales de países en desarrollo. El objetivo es atender y paliar las necesidades asistenciales y quirúrgicas de aquellos países africanos donde los medios humanos y recursos materiales son más precarios.