Los usuarios de Cercanías recibirán un billete gratis si el tren se retrasa 15 minutos o se cancela, desde el 1 de abril

Actualizado 14/02/2020 16:20:00 CET

El 'Plan de Choque anunciado' por Ábalos incluye también más maquinistas, más medios y una 'app' para saber donde está cada tren

VALÈNCIA, 14 (EUROPA PRESS)

Los usuarios de las líneas de Cercanías de la Comunitat Valenciana tendrán derecho a recibir, a partir del 1 de abril, un billete gratis por cada tren que se retrase más de 15 minutos o se cancela, y podrán utilizarlo dentro de los 30 días siguientes al incidente. Se trata de la llamada 'devolución exprés', que se ofrecerá cuando las causas por las que se produce sean imputables a la empresa pública Renfe.

Así se recoge en el 'Plan de Choque' para atajar la situación de la red de cercanías valenciana que anunció la semana pasada el ministro José Luis Ábalos, y que este viernes se ha concretado en la Comisión de Seguimiento del Plan de Cercanías de la Comunitat. Su objetivo: alcanzar, antes de que acabe 2020, "los estándares de calidad de la media española, tanto en términos de puntualidad como de cumplimiento de la oferta programada". O lo que es lo mismo, alcanzar una puntualidad del 95%, frecuencias al 99% y mejorar la atención al usuario.

El plan incluye también más maquinistas "en breve": 17 reasignados de otros destinos, que aumentarán la plantilla un 8,5%, y otros 19 gracias a un adelanto de las tasas de reposición de personal en Renfe.

Asimismo, abarca la entrada en funcionamiento de un torno para mantenimiento de convoyes, cuatro efectivos de asistencia técnica en línea, el refuerzo de personal en estaciones, la implantación, de manera "pionera" en la Comunitat, de una 'app' con la que el usuario podrá saber dónde está el tren a tiempo real, un canal de Twitter para cada línea, y más líneas telefónicas de atención al cliente.

Así lo han anunciado este viernes el secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura, y el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, tras la Comisión de Seguimiento del Plan de Cercanías de la Comunitat Valenciana, en la que también han participado el presidente de Renfe, Isaías Táboas, el comisionado del Corredor Mediterráneo, Josep Boira, y la delegada del Gobierno en la Comunitat, Gloria Calero.

Con este plan, se busca dar un revulsivo a las cercanías en la Comunitat Valenciana, cuya situación actual "no es aceptable" en términos de puntualidad y cancelación de trenes, los dos indicadores básicos de calidad del servicio, ha lamentado el conseller Arcadi España. Por este motivo, se hará una auditoría de todo el sistema con un "análisis de fondo" de las razones que han llevado a esta situación y que se ha encargado ya a Ineco.

De este modo, el Gobierno central pretende "reorientar la política moderna de transportes" hacia la "movilidad cotidiana" y particularmente en la Comunintat Valenciana, donde según ha admitido el secretario de Estado, Pedro Saura, existe un "déficit crónico" de maquinistas, infraestructuras, trenes y talleres.

Este Plan de Choque no supondrá inversión extra, ha explicado Saura, sino que "su coste es asumible por el presupuesto de Renfe y no implica que los Presupuestos Generales del Estado se vean afectados". Lo que se hace para acometerlo es una "reorientación de los recursos de Renfe hacia la Comunitat Valenciana", ha precisado.

De hecho, el responsable estatal ha achacado la falta de puntualidad de la red valenciana "básicamente a Renfe Operadora", algo que espera solventar con este Plan. "Los usuarios no pueden pagar el pato", ha remarcado. En esta línea, se nombrará a un coordinador de Cercanías, que según ha dicho, no se encargaría de la gestión sino de establecer "prioridades" a la hora de acometer inversiones en la red, aunque todavía no hay nombre para el cargo.

400 MILLONES ENTRE 2020 Y 2021

Más allá del Plan de Choque, Saura ha destacado el plan de inversiones del Gobierno en proyectos para las líneas de Cercanías de la Comunitat. Incluyendo el contrato licitado con Renfe para nuevo material rodante, supondrán una inversión pública de unos 400 millones de euros entre 2020 y 2021, ha calculado.

Con esta inversión, el secretario de Estado quiere "recuperar el tiempo perdido de años y años" de proyectos paralizados, que según ha dicho les legó el anterior Gobiern. No obstante, ha apuntado que para ello, sí que se necesitan Presupuestos Generales aunque confía en que se puedan aprobar y poder licitar.

Esta inversión irá una parte a material rodante y a lo que es al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) convencional y alcanzaría, entre otras, la renovación de la línea Silla-Cullera, la duplicación Cullera-Gandia, supeditada al tren de la costa, ahora en información pública-; la renovación de vías Xàtiva-Alcúdia, cuya redacción de proyecto está a punto de finalizar; la puesta en servicio de la estación Buñol-Utiel; San Isidre-Buñol-Utiel, en fase de redacción; la renovación de vías, electrificación y estación de seguridad de la C5, o la renovación de vías de la línea Xàtiva-Alcoy, cuya obra ya se ha adjudicado.

Por otra parte, preguntado por si durante la reunión se ha plantado la posibilidad de transferir la competencia a la Generalitat, el conseller Arcadi España ha señalado que "ahora es momento de mejorar y estabilizar" el servicio. Una vez eso se haya conseguido, "ya iremos hablando" para "negociar con el Gobierno de España esa posible transferencia".