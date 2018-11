La UV ofrecerá al menos un 46% de las clases en valenciano en el curso 2019-2020

Actualizado 06/11/2018 17:44:05 CET

VALÈNCIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de València (UV) ofrecerá, como mínimo, un 46% de las clases en valenciano durante el curso 2019-2020, según los criterios para la elaboración de la Oferta de Curso Académico (OCA) aprobados este martes por el Consell de Govern. El Plan de Incremento de la Docencia en Valenciano vigente en la institución establece que cada año se tiene que aumentar la oferta un 3%, hasta conseguir el 50% en 2022.

El punto ha sido presentado por el vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, Ernest Cano, quien ha remarcado que los criterios de OCA han experimentado cambios mínimos, un hecho que ha valorado porque consagra un "marco estable" para poder organizar la docencia "sin vaivenes".

Según el documento aprobado, detalla la institución académica a través de un comunicado, el número de horas ofrecidas como de docencia en valenciano en cada titulación no puede ser inferior al 46% sobre el total no impartido en una lengua extranjera; y siempre que de una asignatura se ofrezca más de un grupo, en lengua no extranjera, al menos uno tiene que ser en valenciano.

En las titulaciones donde solo haya un grupo, al menos un 46% de la docencia que no se imparta en una lengua extranjera se debe ofrecer en valenciano. El grupo se tiene que ofrecer como bilingüe valenciano/castellano, con la especificación del idioma en que se imparte cada asignatura y subgrupo.

Con objeto de garantizar la competencia académica en las dos lenguas oficiales y en un idioma extranjero de los graduados y de las graduadas en la Universitat de València, se sustituirán progresivamente las agrupaciones horarias monolingües por agrupaciones plurilingües valenciano/castellano y valenciano/castellano/lengua extranjera.

En este sentido, cuando en un curso de una titulación haya un número impar de agrupaciones horarias, una de ellas puede ser plurilingüe, con un porcentaje de valenciano que asegure que la oferta global de docencia en valenciano en la titulación no sea inferior al 46% sobre el total no impartido en una lengua extranjera.

OFERTA EMPLEO PÚBLICO 2018

Por otra parte, el gerente de la institución, Juan Vicente Climent, ha presentado la Oferta de Empleo Público 2018 para el personal de administración y servicios. En aplicación de la legislación sobre la materia, la Universitat dispone de tres años para convocar un total de 84 plazas de funcionario/funcionaria por el turno libre, y otras 19 laborales. También habrá 51 plazas de promoción interna.

POSICIONAMIENTO DE ESTUDIANTES CONTRA EL HONORIS CAUSA DE ROIG

Además, la Asamblea General de Estudiantes (AGE) de la Universitat celebró una sesión plenaria este lunes, que procedió a la renovación de Mesa de Coordinación. Los nuevos integrantes son Joan Pelegi (coordinador), Benjamín Velasco (secretario), Laura Barrios (vice-coordinadora ), Aitana Cabedo (tesorera), Marta Meneu-Borja (vocal), David López Picó (vocal) y Andrea Gómez (vocal).

La AGE adoptó un posicionamiento contra el nombramiento de doctor 'honoris causa' a Juan Roig, presidente de Mercadona. El documento, que ha sido presentado al Consell de Govern, afirma: "No compartimos los motivos por los cuales se le ha otorgado este título académico, que consideramos divergentes a los comúnmente meritorios del nombramiento", y pide a la institución que recapacite.