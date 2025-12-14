La UV suspende este lunes hasta las 15.00 horas la actividad docente presencial en todos sus campus e instalaciones

Archivo - Campus Tarongers - UV - Archivo

La Universitat de València ha declarado el nivel de emergencia 2 desde las 00.01 hasta las 15.00 horas del lunes 15 de diciembre, lo que conlleva la suspensión de la actividad docente presencial en todos los campus e instalaciones. De este modo, las actividades docentes se realizarán en modalidad online "siempre que sea posible".

En cuanto a las prácticas externas y clínicas, según han precisado desde la UV, se actuará "conforme a las indicaciones de la empresa o institución donde se desarrollen". En todo caso, han indicado, la no asistencia "no tendrá repercusiones académicas" para el estudiantado.

Respecto al resto de actividades (administrativa, investigadora, cultural y deportiva), la UV recomienda que se desarrollen a distancia o en modalidad de teletrabajo.

No obstante, los edificios e instalaciones permanecerán abiertos en su horario habitual y se permitirá la actividad presencial para aquellas tareas que lo requieran por sus características o por las circunstancias de las personas que las desarrollen.

Por su parte, establece que las personas responsables de las estructuras coordinarán la actividad y la modalidad de trabajo del personal a su cargo (PDI, PTGAS) con el fin de garantizar el mantenimiento de los servicios y actividades no suspendidas.

Finalmente, desde la UV han avanzado que el Comité de Emergencias realizará un seguimiento de la situación y evaluará, antes de las 10.00 horas de este lunes, la posibilidad de prorrogar o modificar los niveles de alerta "en función de la evolución meteorológica".