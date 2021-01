La UV, tercera institución de enseñanza superior de España en dos rankings de producción científica

VALÈNCIA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de València (UV) es el tercer centro de enseñanza superior español y el primer valenciano según las últimas actualizaciones de los rankings University Ranking by Academic Performance (URAP) y Transparent Ranking: Top Universities by Citations in Top Google Scholar.

El primero mide la calidad y cantidad de las publicaciones científicas de cada universidad y el segundo, donde la UV avanza de forma "notable", realiza un seguimiento de las citas de los artículos científicos de cada autor de cada entidad, detalla la institución académica en un comunicado.

En la URAP, y respecto a la edición anterior (2019-2020), la Universitat de València, además, avanzó tres posiciones a escala europea hasta coocarse en el puesto 86. Este ranking analiza 3.000 universidades de todo el mundo, 500 más que la anterior edición. La institución valenciana también ha mejorado en la puntuación de 5 de los 6 indicadores de calidad propuestos.

El objetivo principal de esta herramienta es desarrollar un sistema de clasificación para las universidades a nivel mundial basado en los resultados académicos determinados por la calidad y la cantidad de las publicaciones académicas.

A escala internacional, la Universitat de València se ha situado en la posición 217 del mundo, en un ranking que lideran Harvard, la Universidad de Toronto y la Universidad de Standford. Ocupa la posición 86 de Europa, que lideran el University College de Londres, Oxford y Cambridge; y en España (como en la edición anterior), solo la superan las Universidades de Barcelona y la Autónoma de Barcelona, además de continuar liderando la clasificación valenciana.

Respecto a la puntuación por indicadores del ranking URAP, la UV ha ganado posiciones en todos ellos (artículos, colaboración internacional, documentos totales, impacto de citas y de artículos), excepto en citas, donde apenas baja un 0,7%.

CITAS DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

Por lo que respecta al Transparent Ranking, la Universitat de València ha mejorado su posición mundial pasando a la 143 (la 240 el año pasado), mientras que a nivel europeo también sube al lugar 54 (desde el 76). A escala española gana una posición (de la cuarta pasa a ser tercera), y se mantiene como el primer centro superior de enseñanza valenciana. En cuanto a citas de artículos científicos tiene 418.450 más que la edición pasada, lo que en porcentaje representa un 31% más. Actualmente ha recibido 1.328.885.

Transparent Ranking es una versión del ranking Webometrics, en el que no utiliza los perfiles institucionales de Google Scholar Citations (GSC), a petición de muchas universidades, sino los de las autoras y los autores de cada institución. Google Scholar Citations ofrece a los autores una forma sencilla de realizar un seguimiento de las citas de sus artículos. Puede verificar quién está citando sus publicaciones, graficar las citas a lo largo del tiempo y calcular varias métricas de citas. En la edición de este año se han clasificado menos instituciones que en 2020 (4.318 por 3.750).