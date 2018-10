VALC llama a la responsabilidad para tratar en junta de portavoces temas "de calado" como la gestión de Brujas

Publicado 21/09/2018 15:14:03 CET

La portavoz de València en Comú (VALC) en el Ayuntamiento de València y segunda teniente de alcalde en la ciudad, María Oliver, ha llamado este viernes "a la responsabilidad" para que se traten en la junta de portavoces temas "de calado" como la decisión de que la Empresa Municipal de Transportes (EMT) gestione el parking de la Plaza de Brujas, como anunció este jueves por el presidente de esta compañía pública y concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi (Compromís).

En este sentido, Oliver ha señalado que a los miembros de València en Comú les gustaría poder "participar de este tipo de decisiones". La edil ha descartado hablar de "los detalles" de esta medida por desconocerlos y posicionarse al respecto por el momento.

La responsable municipal se ha pronunciado de este modo tras la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, preguntada por la decisión de que la EMT gestione el aparcamiento de la Plaza de Brujas.

María Oliver ha comentado que, "en principio", a su grupo no le parece mal pero ha precisado que se debe "evaluar si los parking los lleva la EMT, Aumsa o otras empresas municipales". Además, se ha mostrado a favor de conocer "cuáles son los beneficios" de la fórmula anuncia para el de Brujas y si el dinero que se recaude de su actividad irá a las cuentas de la empresa pública o del Ayuntamiento.

"Nos gustaría poder comunicar a la ciudadanía que realmente la opción que se ha tomado es la mejor", ha agregado en esta línea. La medida fue anunciada este jueves por Grezzi (Compromís), que aunque señaló que esta era "una decisión del gobierno municipal" matizó que se toma y parte de su delegación dentro de las competencias de gestión de este departamento, que tiene entre sus competencias "la reforma" del aparcamiento de Brujas.

Grezzi apuntó que la medida la ha hablado con el concejal de Desarrollo Urbano y portavoz adjunto del PSPV, Vicent Sarrià, y que estaba pendiente de hacerlo con la portavoz de València en Comú y segunda teniente de alcalde, María Oliver. Asimismo, expuso que se ha tomado también siguiendo lo hecho con la empresa municipal Aumsa, dependiente de Desarrollo Urbano, en el parking de la Plaza de La Reina.

La portavoz de València en Comú ha explicado que conoce esta propuesta "por la rueda de prensa" que ofreció Giuseppe Grezzi y sus "líneas generales" por lo que el concejal le comentó posteriormente. "No podemos opinar de los detalles porque los desconocemos", ha dicho.

Oliver ha manifestado que el hecho de que "los parkings en los que está invirtiendo el Ayuntamiento sean gestionados de manera directa por las administraciones públicas" a su grupo municipal, "municipalista por definición", le parece "bien".

Sin embargo, ha insistido en la necesidad de saber "dónde va a ir la recaudación" del parking de Brujas y "cómo se van a equilibrar las cuentas de una obra que está haciendo el Ayuntamiento" si la gestiona y "cobra una empresa municipal". "Es lo que a nosotros nos inquieta", ha expuesto, al tiempo que ha considerado que el consistorio es "el que debe recaudar ese dinero porque está haciendo la inversión de la obra".

"En principio, no nos parece mal. No es una decisión que nos parezca mal pero hay que evaluar si los parkings los lleva la EMT, Aumsa y otras empresas municipales y cuáles son los beneficios. Nos gustaría poder comunicar a la ciudadanía que realmente la opción que se ha tomado es la mejor. No lo dudamos, pero nos gustaría participar de este tipo de decisiones", ha insistido.

En esta línea, la segunda teniente de alcalde ha mostrado su voluntad de "llamar a la responsabilidad" y tener en cuenta que "este tipo de cosas, que son decisiones de mucho calado", deberían "ir a la junta de portavoces". A pesar de ello, ha precisado que "no hace falta generar conflicto donde no lo hay".

"EQUILIBRO PRESUPUESTARIO"

"Que el aparcamiento sea deficitario, siempre y cuando dé un servicio público, no nos preocupa. Nos preocupa el equilibrio presupuestario del propio Ayuntamiento respecto a esa actividad y qué va a hacer la EMT cuando recaude ese dinero, si lo pasa directamente al Ayuntamiento o si entra en sus cuentas", ha reiterado la concejala.

María Oliver ha pedido, en consecuencia, saber "qué tipo de relación va a tener la empresa con el Ayuntamiento en este aspecto". "Nos gustaría estos temas hablarlos en junta de portavoces", ha repetido la edil.