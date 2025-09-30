Valderrama cifra en 500 los incidentes desde el inicio del temporal de lluvias, ninguno de carácter "relevante"

El túnel de al lado del barranco de La Saleta con lodo por las fuertes lluvias, a 29 de septiembre de 2025, en Aldaia, Valencia, Comunidad Valenciana (España) - Rober Solsona - Europa Press

Justifica el envío del ES-Alert horas antes de la alerta roja: "Cuando tenemos la información, podemos informar cuanto antes"

Asegura que Mazón ha estado "totalmente informado" desde "el primer minuto" y acusa a la izquierda de generar "una polémica innecesaria"

VALÈNCIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha cifrado en 500 las incidencias desde el inicio del temporal de lluvias que afecta estos días a la Comunitat Valenciana, que se han traducido en más de 650 llamadas recibidas por el teléfono 112. Sin embargo, ha resaltado que no se han registrado problemas de carácter "relevante" y que "muchas de ellas" se han repuesto "rápidamente".

Así lo ha expuesto en una entrevista este martes en À Punt, recogida por Europa Press, en la que ha informado de la última hora del temporal de lluvias, que ha provocado "retrasos en Cercanías" y "alguna variación" en la red de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) a última hora del lunes. Ante esta situación, ha valorado que todas las administraciones trabajan "constantemente para reponer cualquier incidencia que se pueda producir".

El titular de Emergencias ha indicado que durante la pasada noche ha llovido con intensidad especialmente en la ciudad de València y en su área metropolitana, en localidades como en Massanassa o Catarroja, y ha señalado que desde su departamento se ha estado "trabajando constantemente" para anticiparse "ante cualquier situación".

"Siempre que hay una alerta meteorológica existe una cierta incertidumbre y eso a veces genera también intranquilidad en la ciudadanía, porque puede ser que haya una lluvia intensa, como ha habido esta noche y anteanoche en la ciudad de València, pero puede ocurrir que no haya, porque depende mucho de los vientos y cómo se va moviendo la tormenta", ha expuesto.

Preguntado por la situación en las zonas afectadas por la dana del 29 de octubre del pasado año y por cómo ha respondido en ellas el alcantarillado en las últimas horas, ha destacado que por parte de la Generalitat se ha reforzado el dispositivo y los efectivos en estas localidades para estar "al lado de la ciudadanía".

Valderrama ha admitido que los cauces y barrancos "están muy afectados" tras las inundaciones de hace casi un año, como también el alcantarillado, así como "la sensibilidad de la ciudadanía ante una situación que le recuerda a lo que fue la dana". "Pero que no tiene nada que ver con este fenómeno", ha matizado.

NO SE HAN PRODUCIDO "INCREMENTOS IMPORTANTES" EN BARRANCOS

Ante esta situación, ha precisado que la Generalitat se ha coordinado y colaborado con el Gobierno de España; los consorcios provinciales de Bomberos; la Guardia Civil; la Policía Nacional; agentes medioambientales; bomberos forestales; la Policía de la Generalitat; la Confederación Hidrográfica del Júcar, "que es la que tiene que informarnos de si hay un incremento de los cauces en los ríos y barrancos", y hasta la Unidad Militar de Emergencias por si hubiera "sido necesario en algún momento activarla".

Precisamente, en cuanto a los barrancos, ha señalado que no se han producido "incrementos importantes" de los niveles de agua durante este episodio de lluvias. En este punto, ha aprovechado para felicitar a la ciudadanía por "la responsabilidad que ha tenido en estos fenómenos meteorológicos que estamos sufriendo" y ha apuntado como ejemplo de ello que este lunes se produjo "una reducción del 50-75% en el tráfico de acceso a la ciudad de València".

IMPORTANCIA DE LA AUTOPROTECCIÓN

Además, Valderrama ha hecho hincapié en la importancia de la autoprotección: "Es fundamental la coordinación y colaboración entre administraciones y también que la ciudadanía sea consciente de que, cuando hay un fenómeno metodológico adverso, tenemos que poner medidas por nuestra parte. Hay diversos niveles de alerta: en amarillo, las personas tienen que estar atentas; en naranja, tienen que estar preparados; y en rojo, ya tienen que tomar precauciones y hacer caso a las recomendaciones que se van emitiendo".

En este contexto, ha insistido en que desde la Generalitat han estado trabajando "constantemente en colaboración y siempre con el apoyo a los ayuntamientos más afectados". "Afortunadamente, podemos decir que esta borrasca no ha sido ni muy menos parecida a la de la dana" del pasado 29 de octubre, ha asegurado el conseller, que ha precisado que en esta ocasión "las lluvias no han descargado en las cabeceras de los ríos, sino que han afectado a puntos de la costa".

"TODOS HEMOS APRENDIDO UN POCO" TRAS LA DANA

Preguntado por las lecciones que dejó la dana, el titular de Emergencias e Interior ha valorado que tras aquel episodio "todos hemos aprendido un poco": "Siempre que ocurre una emergencia que impacta en la ciudadanía y en nuestras viviendas y nuestras calles, todos tenemos que hacer un análisis minucioso de qué ha sucedido y qué podemos mejorar en este aspecto".

Al respecto, ha valorado que ahora "todas las administraciones están en coordinación y en colaboración para poder dar una respuesta adecuada desde el primer minuto", algo que "hay que destacar". Y también ha considerado que la ciudadanía "es más consciente", que los ayuntamientos "están colaborando más" y que en este contexto "estamos también promoviendo lo que es la cultura de la autoprotección".

"Hemos mantenido reuniones con todas las universidades tanto públicas y privadas para mantenerlas informadas minuciosamente de cuál es la situación y las alertas que tenemos en cada momento pero también con otras entidades, como el mundo empresarial, por ejemplo, para también informarles desde el primer momento", ha apuntado.

ENVÍO DEL ES-ALERT

Cuestionado sobre por qué se decidió enviar el mensaje ES-Alert el domingo a primera hora de la tarde, horas antes de la entrada en vigor de la alerta roja, ha asegurado que se hizo porque en este caso "teníamos la información ya por la mañana, a las 11.30", cuando "se nos comunica que a las ocho de la tarde del domingo va a haber una alerta roja en el litoral norte de Castellón y a las cuatro de la mañana del lunes Valencia". "Cuando la información la tenemos con antelación, podemos informar a la ciudadanía cuanto antes", ha dicho.

Ante esta situación, ha argumentado que, como responsable de Emergencias de la Generalitat, su responsabilidad es "informar a la población de esta situación para que les diera tiempo y, si estaban fuera de la Comunitat Valenciana, a través de familiares se pudieran informar". En cualquier caso, ha afirmado que el ES-Alert "no es un sistema de información fiable 100%", puesto que "lo recibe la mayor parte de la población, pero no toda".

MAZÓN ESTUVO INFORMADO "DESDE EL PRIMER MINUTO"

Sobre las críticas de la oposición a la ausencia del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, de la reunión de coordinación ante el episodio de lluvias celebrada el domingo por la tarde, Juan Carlos Valderrama ha acusado a la izquierda de generar "una polémica innecesaria" y ha recalcado que él, como conseller de Emergencias, es "el primer responsable en la materia".

En este sentido, ha garantizado que "desde el primer minuto" del domingo mantuvo "informado" y estuvo "en conexión directa" en "todo momento" con el jefe del Consell, y ha apuntado que a lo largo de la tarde le iba "informando puntualmente de la situación".

Además, ha señalado que este mismo lunes celebraron "dos videoconferencias con todo el Consell para que cada conseller nos actualizase la situación" y ha recalcado que el 'president' estaba "completamente informado de las cuestiones que iban ocurriendo y los incidentes que se producían".