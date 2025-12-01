València acoge la primera edición del Mejor Roscón de Reyes Artesano de España

Archivo - Valencia acoge la primera edición del Mejor Roscón de Reyes Artesano de España - GREMIO DE MAESTROS CONFITEROS - Archivo

VALÈNCIA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gremio de Maestros Confiteros de Valencia y el Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia se han unido para convocar la primera edición del concurso Mejor Roscón de Reyes Artesano de España, un certamen abierto a todos los profesionales a nivel estatal y que busca poner en valor la tradición y la creatividad en la pastelería artesanal.

El concurso se celebrará el próximo miércoles 10 de diciembre en las instalaciones del Mercado del Grau de València, cedidas por el Ayuntamiento. La jornada comenzará con la recepción de los roscones entre las 12 y las 14 horas, seguida del pase del jurado a las 15 horas y de la proclamación de ganadores y entrega de premios a las 17 horas.

Este certamen, que está abierto a la participación de cualquier pastelería, consta de dos modalidades. Una primera, la artesana, busca premiar una masa con una textura esponjosa y aireada que demuestre un punto de horneado perfecto. Un roscón alto, con un aroma justo y una presentación impecable.

"Esta categoría es muy complicada porque todos los pasteleros juegan con las mismas herramientas y suelen ser elaboraciones de mucho nivel. Los roscones se presentan sin decoración ni relleno para garantizar el mayor anonimato", explica Pedro García Coy, gerente del Gremio de Maestros Confiteros de Valencia.

La otra modalidad premia el Mejor Roscón Artesano de Innovación, en la que para ganar es necesario sorprender tanto al gusto como a la vista: "El horneado, la textura o el aroma son importantes, pero aquí la sorpresa tiene que estar en el relleno. Conseguir ese sabor que nunca vas a olvidar".

PELDANYOS EN EL JURADO

El jurado estará compuesto por reposteros profesionales y miembros populares. El profesional incluye a los pasteleros valencianos José Montejano (Obrador Sucre, Concentaina), Jacob Torreblanca (Escuela Torreblanca, Alicante) y Jesús Machí (Horno San Bartolomé, València), mientras que el popular contará con Peldanyos, 'influencer' y 'foodie' valenciano. Juntos evaluarán las piezas y seleccionarán los tres mejores roscones de cada categoría, destacando técnica, presentación y sabor.

Todos los productos elaborados para el concurso tendrán un fin solidario: serán donados a entidades benéficas de Valencia, con el objetivo de apoyar a quienes más lo necesitan durante las fiestas navideñas.

Los organizadores quieren que este concurso sea "un homenaje al oficio y a la tradición y, al mismo tiempo, una plataforma para que la pastelería valenciana demuestre su talento en todo el país".