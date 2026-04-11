València se alía con Río de Janeiro para atraer inversión y conectar ecosistemas innovadores

Representantes del Ayuntamiento, Visit València, Invest in Valencia y Cámara València - AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

VALÈNCIA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de València, Paula Llobet, ha acudido esta semana a Río de Janeiro (Brasil) con el objetivo de "fortalecer alianzas estratégicas, atraer inversión y conectar ecosistemas innovadores entre Europa y América Latina".

"Esta visita se suma a otras que hemos desarrollado en los últimos meses en enclaves estratégicos como Medellín o Singapur, con un mismo objetivo: conectar ecosistemas, atraer talento y generar oportunidades reales para nuestra ciudad", ha destacado Llobet.

La delegación valenciana está integrada por representantes del Ayuntamiento de València, Visit València y Cámara València, en una acción coordinada para proyectar la ciudad como destino de inversión, innovación y talento, en el marco de la estrategia 'València Innovation Capital', según ha señalado el consistorio en un comunicado.

A su juicio, Río de Janeiro destaca en sectores como 'smart cities', economía creativa, energía y tecnologías aplicadas a la gestión urbana. Además, Río cuenta con un "sólido tejido académico y científico", y un mercado metropolitano de más de doce millones de habitantes, lo que la posiciona como un "entorno estratégico" para el desarrollo y escalado de nuevas empresas en la región.

En esta línea, Llobet ha señalado que Río de Janeiro representa una "gran oportunidad por su apuesta decidida por la innovación urbana y la colaboración entre sector público y privado". "Desde el Ayuntamiento queremos establecer puentes con este tipo de ecosistemas en crecimiento para conectar su talento y sus soluciones con el mercado europeo desde València", ha indicado.

El eje central del viaje se ha desarrollado durante la jornada del viernes con una agenda institucional de "alto nivel". Además, apuntan, uno de los "hitos más destacados" ha sido la reunión con el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ayuntamiento de Río de Janeiro, Gabriel Medina, con quien se han abordado oportunidades de colaboración en ámbitos estratégicos como el 'sandbox' urbano, el 'gaming', los 'esports', la inteligencia artificial, la gestión urbana basada en datos y el desarrollo de ciudades inteligentes.

"Estamos construyendo alianzas con ciudades que comparten nuestra visión de futuro", ha subrayado y ha añadido que Río de Janeiro es "un socio estratégico para avanzar en innovación urbana". Este tipo de encuentros, ha recalcado, "nos permiten activar proyectos conjuntos, facilitar el intercambio de conocimiento y abrir nuevas vías para nuestras empresas".

"Queremos ayudar a nuestras 'startups' a escalar y buscar nuevos mercados, y facilitar su aterrizaje en el continente americano, a través de estas alianzas con las autoridades y los 'hubs' de innovación", ha destacado.

Este encuentro ha permitido alinear intereses entre ambas ciudades y sentar las bases para futuras colaboraciones, lo que refuerza la conexión entre sus ecosistemas tecnológicos.

CENTRO DE OPERACIONES DE RÍO

En el marco de esta agenda, la delegación valenciana ha visitado también el Centro de Operaciones de Río (COR), considerado el "mayor centro de monitorización urbana de América Latina", así como Maravalley, un 'hub' emergente ubicado en la zona portuaria que reúne 'startups', empresas tecnológicas e iniciativas vinculadas a la economía digital y creativa.

Otro de los ámbitos en los que ambas ciudades han compartido experiencias, ha sido el de la resiliencia urbana frente a fenómenos climáticos extremos. En este sentido, la delegación valenciana ha compartido su experiencia tras la dana y ha conocido de primera mano los planes de emergencia de Río de Janeiro, así como las soluciones tecnológicas que la ciudad ha desarrollado para anticiparse, monitorizar y dar respuesta a episodios de lluvias intensas, inundaciones o altas temperaturas.

Este intercambio de conocimiento permite identificar "buenas prácticas y avanzar en estrategias innovadoras que refuercen la capacidad de adaptación de las ciudades ante los retos del cambio climático".

La visita a Maravalley ha permitido al consistorio conocer un modelo de transformación urbana basado en la innovación y la colaboración público-privada, alineado con la estrategia de 'València Innovation Capital'.

Asimismo, la edil ha podido dar a conocer el 'Sandbox' Urbano Valenciano, que convierte toda la ciudad en un "laboratorio de pruebas": "Os invito a todas las 'startups' que queráis desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras a venir a València, así como a la inversa ya que Maravalley también ha impulsado la 'ciudad laboratorio'.

"No hay duda del gran potencial del intercambio de colaboraciones entre los ecosistemas innovadores de ambas ciudades y por eso también queremos facilitar que las 'startups' de Maravalley accedan a nuevos mercados y a nuevas oportunidades de crecimiento internacional en y desde València", ha destacado.

En este sentido, ha afirmado que "València quiere ser la puerta de entrada a Europa para el talento innovador de América Latina". "Estamos generando un entorno donde las 'startups' puedan escalar, donde las empresas encuentren oportunidades y donde la innovación se traduzca en inversión, empleo y bienestar para la ciudadanía", ha añadido.

ECOSISTEMA INNOVADOR VALENCIANO

Para el Ayuntamiento, esta misión se enmarca en el "mejor momento" del ecosistema innovador valenciano, impulsado por 'València Innovation Capital' como "catalizador de un modelo basado en la colaboración público-privada, la atracción de inversión y el desarrollo de talento".

"Con 'Invest in Valencia', se ha logrado atraer en 2025 un total de 25 empresas internacionales a la ciudad, lo que ha generado una inversión superior a 152 millones de euros y más de 920 nuevos empleos", ha detallado la edil.

Con la finalidad de reforzar su presencia y de desarrollar nuevas alianzas estratégicas con regiones de América Latina, durante los próximos días, la delegación continuará su agenda con nuevos encuentros institucionales y empresariales para "estrechar lazos" y explorar "nuevas oportunidades en innovación, turismo y captación de inversiones".

La agenda institucional se inició el viernes con un encuentro estratégico de 'networking' junto a empresas españolas implantadas en Brasil, instituciones y agentes económicos, lo que refuerza los vínculos entre el tejido empresarial valenciano y el brasileño.