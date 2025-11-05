València convierte ocho plazas en escenario musical con 'Tu ciudad se llena de pianos'

Archivo - Imagen de archivo de la Estación del Norte de València - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

València participará el viernes 14 de noviembre en la iniciativa cultural 'Tu ciudad se llena de pianos', unos instrumentos que estarán a disposición de profesionales, estudiantes de música, personas aficionadas y espontáneas que quieran tocar o ver tocar en ocho ubicaciones de la ciudad.

El concejal de Cultura del consistorio, José Luis Moreno, ha informado este miércoles de esta actividad, organizada por Fundación Occident, de GCO (Grupo Catalana Occidente) y el Concurso Internacional María Canals, con la colaboración del Ayuntamiento de València y en el marco del proyecto València Music City.

"Se trata de una oportunidad para que la población disfrute, una vez más, de la música en las calles y plazas de la ciudad", ha indicado José Luis Moreno, que ha afirmado que "València es una ciudad de música y de músicos y músicas" y esta propuesta "cumple con el objetivo de València Music City, que es un proyecto colaborativo y en constante evolución que busca consolidar la música como motor de desarrollo cultural, social y económico, así como acercar esta disciplina artística a la ciudadanía para convertirla en un de los ejes de acción del citado desarrollo".

'Tu ciudad se llena de pianos' vuelve a la capital del Turia después de varios años, con ocho pianos que se podrán encontrar en las plazas de l'Ajuntament, del Col·legi del Patriarca, Redonda, del Mercat, de la Virgen, de la Reina, dels Furs y en la explanada de la Estación del Nord.

Estos pianos estarán a disposición de la ciudadanía entre las 11:00 y las 20:00 horas, y los "mejores" momentos de la jornada se compartirán en las redes sociales con la etiqueta #PianosValencia, según ha informado el consistorio en un comunicado.

La acción se organiza para acercar la música a la población de toda la geografía española y vuelve a València porque, según el director de la Fundación Occident, Ignacio Gallardo-Bravo, "esta ciudad en 2018 recibió esta iniciativa con los brazos abiertos".

"Su gente, su energía y su profunda tradición cultural y musical nos hicieron sentir que debíamos volver a redescubrir la emoción de la música en los espacios urbanos", ha afirmado.

Por su parte, el director del Concurso Maria Canals, Jordi Vivancos, ha indicado que los ocho pianos "estarán disponibles para todos: para quien quiera verlos, tocarlos o simplemente dejarse llevar por la música. Queremos que esta iniciativa sea un espacio de encuentro donde profesionales, aficionados y amantes de la música compartan su pasión".

La actividad también se ha celebrado en Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Cádiz, Málaga, Salamanca, Toledo, Santiago de Compostela, Valencia, León, Granada, San Sebastián, Zaragoza, Cáceres, Santander, Córdoba, Palma de Mallorca, Valladolid, Girona u Oviedo.