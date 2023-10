Valencia Digital Summit reúne a 1.500 startups y 500 inversores con perspectivas de superar su anterior edición

VALÈNCIA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Valencia Digital Summit ha abierto las puertas este jueves de una edición por la que pasarán cerca de 1.500 'startups' y 500 inversores nacionales y extranjeros. La organización espera generar mayor impacto económico en la ciudad, que el año pasado fue de diez millones de euros, y superar los 12.000 asistentes de la anterior edición.

Así lo ha explicado el presidente de Startup Valencia, Juan Luis Hortelano, en declaraciones a los medios durante las primeras horas de arranque del evento, que este año lleva por lema 'Building the good future' y se celebra durante jueves y viernes en la Ciutat de les Arts i les Ciències. "El inicio ha sido espectacular, veo más gente que el año pasado", ha destacado.

El encuentro muestra las últimas tendencias mundiales en ámbitos como el 'blockchain', la inteligencia artificial, la logística, la sostenibilidad, la movilidad o la ciberseguridad

Hortelano ha detallado que el año pasado se inscribieron 12.000 asistentes, mientras que en esta edición la previsión es superar estas cifras y es "posible" que se alcancen las 13.000 y 14.000 personas, ya que este miércoles por la noche las inscripciones rondaban ya las 12.000.

Además, ha destacado que hay participantes procedentes de 91 nacionalidades y que cerca del 65% de personas son de fuera de la Comunitat valenciana, y el 20-25% extranjeros, aproximadamente unas 3.000 personas.

"Hemos conseguido congregar a casi todo el ecosistema nacional y yo creo que este año ya, definitivamente, ser referentes incluso a nivel europeo. Hemos visto que se nos conoce mucho más fuera", ha subrayado, antes de destacar también el apoyo institucional con presencia de todas las administraciones.

Hortelano ha indicado que Valencia Digital Summit nació hace siete años congregando a unos 300 personas, hasta lograr las cifras actuales, pero "el objetivo no es que cada vez haya más gente" sino "mejorar la calidad de contenidos" y ofrecer un buen espacio para hacer negocios y networking.

MAZÓN DEFIENDE LA "BUROCRACIA CERO"

La primera jornada de Valencia Digital Summit ha contado con la participación del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón; la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, y el presidente de la Diputación, Vicente Mompó, entre otros.

Durante el evento, Mazón ha abogado por aprovechar el talento de las 'startups' para acelerar la implantación de la "burocracia cero" en la Generalitat y lograr, de este modo, dar mejores servicios a la ciudadanía en sus relaciones con la Administración.

El 'president' ha defendido que "el ecosistema de los políticos y de las instituciones y el ecosistema del talento, de las pymes, de la innovación y de la creatividad digital" deben unirse para "otorgar protagonismo a quien realmente lo tiene", que es quien crea y emprende, y también a quienes quieren mejorar las relaciones de la Administración con la ciudadanía.

La alcaldesa, María José Catalá, ha asegurado que el Ayuntamiento "está trabajando de forma transversal para que València sea el polo de innovación tecnológica de referencia en el Mediterráneo" y poder "atraer los mejores proyectos y el mejor talento". "Por eso vamos a duplicar el apoyo económico y personal a este encuentro, para que en

los próximos años siga siendo un referente internacional en el sector", ha dicho.

PONENCIAS

Gran parte de las ponencias desarrolladas a lo largo de la mañana han abordado las claves para afrontar retos de escalado internacional y crecimiento. En 'The DNA of Unicorn Leader' el presidente de Startup Valencia, Juan Luis Hortelano, ha analizado junto a Ann Hiatt, con más de 15 años de experiencia en Silicon Valley como Executive Business partner de Jeff Bezos (fundador y CEO de Amazon) y de Eric Schmidt (CEO/executive chairman de Google), las habilidades y aptitudes que un líder puede adoptar para aumentar su impacto y trayectoria. También sobre unicornios ha versado la ponencia de Felipe Peñacoba, que ha narrado la historia de éxito de Revolut.

CEOs de empresas internacionales, como Ángel Alberich de Quibim y Francisco Benedito de ClimateTrade han compartido su experiencia sobre los desafíos y oportunidades de expandir sus operaciones.

Además, Valencia Digital Summit ha acogido la sesión 'New Referents in The Ecosystem. Premios EmprendeXXI Investors Day & Kick Off New Edition'.

MOBILITY INNOVATION VALENCIA

Dentro de Valencia Digital Summit se celebran eventos temáticos sobre sectores estratégicos de la economía valenciana. Es el caso de SMV, organizado por Avia en el seno del Mobility Innovation Valencia --área de innovación del Clúster de Automoción y movilidad de la Comunitat Valenciana--. Este evento ha reunido a todo el ecosistema innovador en materia de movilidad inteligente y sostenible.

El presidente de Avia, Francisco Segura, ha destacado que la Comunitat vive "un momento de disrupción total en el sector del automóvil y la movilidad y todo va a ser apasionante, novedoso". "Necesitamos mucha energía por parte de nuestros asociados y de las empresas, necesitamos mucha innovación y este cruce con Startup Valencia va a ser una oportunidad muy importante para intercambiar tecnologías, oportunidades de negocios", ha dicho.

También Opentop celebra en el marco de VDS2023 el Port Entrepreneurship International Congress. A lo largo de la mañana, este foro ha desarrollado ponencias y debates donde se han analizado los retos y oportunidades actuales del sector logístico portuario, se ha debatido sobre la innovación en el sector o la economía azul y se han analizado casos de éxito y estrategias de actores relevantes del sector para crecer de la mano del ecosistema emprendedor, como el de i4sea.

COMPETICIÓN INTERNACIONAL DE STARTUPS

Las 10 startups finalistas de la competición internacional de startups de VDS2023 tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos en el escenario principal del evento. Un jurado compuesto por inversores y líderes de corporaciones internacionales serán los encargados de elegir a las ganadoras, que se darán a conocer durante la ceremonia de clausura.

Cafler, Quantic Brains, Autoscriber, Legitify, Ender Turing, Spendbase, Welii, Zim Connections, Beynex y Bridgewise son las 10 startups finalistas.