València impulsa actividades de refuerzo educativo y apoyo psicológico familiar en las pedanías afectadas por la dana

Archivo - Vehículos acumulados tras el paso de la dana en el barrio de la Torre tras el paso de la DANA, a 31 de octubre de 2024, en València - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Juventud, Familia e Infancia del Ayuntamiento de València ha puesto en marcha un programa de actividades gratuitas de refuerzo educativo y apoyo familiar en las pedanías afectadas por la dana del pasado 29 de octubre, que se desarrollará entre septiembre y diciembre.

La iniciativa combina el refuerzo educativo para estudiantes de secundaria y el acompañamiento psicológico para familias, con el objetivo de ofrecer apoyo académico y emocional tras los efectos de las inundaciones, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

Los talleres de refuerzo educativo, impartidos por personal cualificado, se llevarán a cabo de lunes a jueves en horario de 17.30 a 19.30 horas, a partir del lunes 15 de septiembre. Se organizarán grupos por curso y asignatura en diferentes pedanías.

En La Torre se impartirán los talleres las tardes de miércoles y jueves; en El Saler- Perellonet serán los lunes y miércoles; en Forn d'Alcedo se darán los lunes y martes; mientras que en Castellar-l'Oliveral será de lunes a jueves. Estas actividades "cuentan con personal responsable y cualificado, lo que garantiza un entorno seguro y adecuado para el estudio", ha destacado.

Además, se ha habilitado un servicio gratuito de acompañamiento psicológico para familias en La Torre y Castellar-l'Oliveral, atendido por profesionales con titulación en Psicología y máster en Psicología General Sanitaria.

El asesoramiento, que asegura seguimiento individualizado, se ofrecerá, a partir del 15 de septiembre, en Castellar- l'Oliveral los lunes y miércoles por la mañana, y jueves alternos por la tarde; mientras que en La Torre serán los martes y viernes por la mañana, y jueves alternos por la tarde.

La concejala de Familia, Juventud e Infancia, Mónica Gil, ha destacado la importancia de esta iniciativa: "Con este programa queremos dar un respaldo real a los jóvenes y a las familias de las pedanías que se vieron afectadas por la dana. El refuerzo educativo busca que ningún estudiante se quede atrás, mientras que el acompañamiento psicológico ofrece herramientas para afrontar las dificultades emocionales y sociales derivadas de una situación tan dura".

"Se trata de un recurso diseñado para ofrecer atención personalizada y profesional, que refuerza la cercanía con las familias y reconoce el valor de las pedanías de València", ha añadido la edil.