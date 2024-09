València impulsa una campaña contra la explotación sexual con el lema 'No seas cómplice'

El Ayuntamiento de València impulsa una campaña contra la explotación sexual bajo el lema 'No seas cómplice. Las víctimas piden tu ayuda'

El Ayuntamiento de València impulsa una campaña contra la explotación sexual bajo el lema 'No seas cómplice. Las víctimas piden tu ayuda'

El acto central será una conferencia de la activista, escritora y víctima Amelia Tiganus el 17 de septiembre

El Ayuntamiento de València se suma a la campaña contra la explotación sexual de mujeres e infancia con una iniciativa propia que arranca este lunes bajo el lema 'SOS. No seas cómplice. Las víctimas de explotación sexual y tráfico de mujeres, niñas y niños piden tu ayuda".

La concejala de Igualdad, Rocío Gil, ha presentado la campaña, que se extenderá hasta el próximo día 23, en el marco del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, según ha informado el consistorio en un comunicado.

La campaña incluye la difusión de mensajes de concienciación desde las redes sociales y la web municipal, la instalación de carteles informativos en el mobiliario urbano, el uso de un autobús de la EMT vinilado con los motivos de la campaña (Línea 71, que pasa por las universidades), y abundante información sobre la situación real de la explotación sexual, que se irá ofreciendo desde las redes institucionales y web.

Además, el próximo 17 de septiembre el salón de actos del Centro Municipal de Juventud de Campoamor acogerá una conferencia de la activista Amelia Tiganus titulada 'Juventud, internet y violencia sexual: ¿Quién gana?'.

El motivo de la campaña de este año se centra en la situación de las víctimas de la explotación sexual, y lanza un mensaje "directo" de SOS a cada ciudadano con cuatro objetivos: en primer lugar, reflejar la enorme injusticia social que supone esta explotación; también dar visibilidad al 23-S como jornada internacional de concienciación; que la ciudadanía no normalice el pago por sexo y, finalmente, ofrecer datos objetivos para que se pueda comprender la gravedad de la situación.

Así lo ha explicado Ricardo Terradas, representante de la empresa responsable de la imagen de la campaña, que presenta un "grito de socorro de las víctimas de la trata", según sus palabras. La imagen juega con la palabra SOS y la fecha 23-S, ambas en color, sobre un fondo con imágenes en blanco y negro de mujeres prostituidas, que refleja la situación "de explotación y falta de libertad", ha detallado.

La concejala Rocío Gil ha subrayado que el Ayuntamiento de València es miembro de la Red Municipal libre de trata y prostitución, y ha afirmado que buscan "enviar un mensaje a nuestra sociedad y especialmente a los hombres más jóvenes, para que no normalicen la compra de mujeres y la explotación sexual".

Según la Concejalía de Igualdad, "la inmensa mayoría de la prostitución se da entre demandantes varones hacia mujeres, con cifras que superan habitualmente el 95 por ciento". Por ello, ha recalcado que la demanda de prostitución es "una forma de violencia contra las mujeres y contra su libertad sexual" y "es la desencadenante directa de la trata con fines de explotación sexual que constituye un delito transnacional y atemporal".

ACTO CENTRAL

El acto central de la campaña municipal es la conferencia titulada 'Juventud, internet y violencia sexual: ¿Quién gana?', que ofrecerá Amelia Tiganus, el próximo 17 de septiembre en el salón de actos del Centro Municipal de Juventud de Campoamor, a las 18.00 horas, con entrada libre.

Tiganus, natural de Galati (Rumanía), es escritora, activista feminista y formadora en cursos y talleres de sensibilización y prevención de la prostitución y la violencia sexual. Ha sido víctima de trata y explotada sexualmente durante cinco años en prostíbulos españoles, y actualmente cursa el doble grado de Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas por la UDIMA (Universidad a distancia de Madrid).

La autora, que ha recibido varios premios y reconocimientos a su labor en pro de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, es también fundadora y directora de Emargi, un proyecto social dedicado a luchar de manera integral por un futuro libre de explotación sexual y reproductiva de mujeres y niñas con una dimensión local, nacional e internacional. Es también Presidenta de la Federación Estatal de Mujeres Abolicionistas (FEMAB); autora del cómic 'Amelia: historia de una lucha' (Serendipia, 2021) y el libro 'La revuelta de las putas: de víctima a activista' (Ediciones B, 2021). Próximamente publicará su tercera obra, el libro "Nunca fui una cualquiera".

Rocío Gil ha invitado a la ciudadanía a participar en la campaña, que busca también la prevención sobre los hombres más jóvenes para que "no naturalicen la prostitución como una forma de estar en sociedad"; para que no se conviertan en "prostituidores" o "puteros", y "no toleren una situación de desigualdad extrema convirtiéndose en cómplices"

Tanto la concejala como el representante de la creatividad de la campaña han subrayado también la influencia del consumo de pornografía en la población adolescente y joven, y la relación entre el consumo de pornografía y la prostitución.

Asimismo, han señalado que actualmente la explotación sexual ha cambiado los espacios de encuentro y el tipo de contacto: de la calle y los clubes a los pisos, y del contacto directo a la gestión del marketing digital y del peso de las redes mafiosas y los proxenetas a las plataformas digitales, y la realidad virtual.

Estos espacios "generan millones de euros al año a base de convertir a mujeres, niño y niñas en productos y mercancía a través del consumo continuado de contenidos pornográficos y prostitución, y que normalizan el pago de dinero por las prestaciones de cualquier tipo de imagen o servicio de índole sexual", señala el consistorio.

Además, estas plataformas actúan captando a mujeres cada vez más jóvenes para la prostitución.

CARTELERÍA

La campaña de este año contará con la cartelería gráfica en tres diseños diferentes, y un díptico con información de interés y con teléfonos donde solicitar ayuda (Espai Dones i Igualtat 962087475. Programa Alba 960252857). También se contará con soportes de mobiliario urbano en 80 MUPIS, tres columnas y dos senior, y en la Plaza del Ayuntamiento se proyectará el video con el diseño y el mensaje de la campaña en los dos mupis digitales de la fachada del consistorio.

El Servicio de Igualdad tiene en la actualidad dos convenios para la atención de mujeres en situación de prostitución: Médicos del Mundo (35.000 euro) y Cáritas Diocesana (Proyecto Jere-Jere, que se ha incrementado este año hasta los 40.000 euro).

Además, el Servicio de Bienestar Social tiene el programa 'Valencia Inserta' para la formación, orientación e inserción socio laboral de mujeres en situación de prostitución y/o trata. Toda esta labor se lleva a cabo junto a la Coordinadora para la inclusión de personas en situación de prostitución y trata, formada por asociaciones, ONG, entidades y administraciones de la ciudad que trabajan con personas en situación y contexto de prostitución y trata.