València impulsará a jóvenes talentos del cine de animación en el festival Prime the Animation!

La UPV presenta la 13ª edición de Prime the Animation!, el festival internacional de referencia para jóvenes talentos del cine de animación - UPV

VALÈNCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Nuevos Talentos del Cine de Animación, Prime the Animation!, "globalmente reconocido como una de las principales plataformas" para impulsar a jóvenes creadores en el mundo de la animación, se celebrará en València en el mes de octubre.

En concreto, del 21 al 26 de octubre tendrá lugar su 13ª edición, bajo el lema 'Recuerdos'. El certamen incluye una competición de cortometrajes con obras de 28 países, proyecciones de largometrajes, 7 premios, charlas profesionales, proyectos pitch, revisión de portfolios, y numerosas actividades y encuentros entre referencias del ámbito y nuevos talentos, según ha indicado la Universitat Politècnica de València (UPV) --organizadora del evento-- en un comunicado.

La inauguración de la presente edición tendrá lugar el 21 de octubre en la Filmoteca Valenciana, con la proyección de la película francesa animada 'Linda quiere pollo', una divertida historia que evoca los recuerdos de infancia de su joven protagonista.

Por su lado, las proyecciones de los cortos concursantes se llevarán a cabo en sesiones matinales en el auditorio de la Facultad de Bellas Artes de la UPV los días 22, 23 y 24 de octubre. Cada programa tendrá una duración aproximada de 50 minutos, con obras que exploran diversas técnicas, estilos visuales y narrativas.

Al finalizar, se celebrarán charlas con "destacados profesionales" del sector, como Alex Mouron, ganador de la edición anterior, Rebeca Núñez, Juanma Laguna o María Pulido.

El sábado 25 de octubre, en el auditorio de CaixaForum Valencia, se presentarán los seis proyectos seleccionados, cuyos creadores realizarán un pitch ante profesionales del sector. Los dos proyectos ganadores recibirán una acreditación profesional para el MIFA (Annecy, Francia), gracias a la colaboración con NonStop Barcelona Animació.

Al día siguiente, domingo 26, a partir de las 20.15 horas, podrán verse los cortometrajes ganadores en la clausura del festival, que se llevará a cabo en la Filmoteca Valenciana con entrada gratuita, previa retirada de la misma online o en la propia taquilla.

Los siete premios en liza son: Mejor Corto Internacional (trofeo y 1.300 euros otorgados por la Fundación Cañada Blanch), Mejor Corto Experimental (trofeo y una licencia Dragonframe), Mejor Corto Nacional (Premio Filmin: suscripción anual a Filmin y una licencia de software profesional de animación y diseño), Premio del Público (trofeo y una licencia de software profesional por 3 meses), dos diplomas a Mejor Proyecto (diploma y acreditación profesional para el MIFA), el diploma Gifafío, del Club de Animación UPV (diploma y kit del Club de Animación) y Mejor Póster de los cortos a concurso.

Esta 13ª edición de Prime The Animation! está organizada por la UPV, a través de su vicerrectorado de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad, con la colaboración de la Fundación Cañada Blanch, la Filmoteca Valenciana IVC, la Facultad de Bellas Artes UPV, el Departamento de Dibujo UPV, el Máster en Animación UPV, CaixaForum València, Generación Espontánea UPV, la Cátedra de Brecha Digital y Diversidad Funcional, y el Centro Cultural Escorxador del Ayuntamiento de València.