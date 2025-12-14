València mantiene las medidas ante la alerta roja por lluvias y las actualizará por la tarde de cara al lunes

Lluvia en València - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València mantiene para este domingo todas las medidas adoptadas desde el sábado ante la alerta roja por lluvias decretada por Emergencias y naranja por tormenta y las actualizará por la tarde de cara a este próximo lunes.

De este modo lo ha acordado la reunión del Cecopal, que se ha reunido durante la mañana de este domingo, y que lo volverá a hacer sobre las 18.00 horas después de una nueva reunión a las 17.30 horas en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat para actualizar la situación ante el temporal en la Comunitat Valenciana.

Desde el consistorio han recordado que este domingo siguen cerrados el jardín del Turia y los parques y jardines de la ciudad, mientras que los tres CAES se mantienen abiertos durante el día y la noche de domingo a lunes.

El Ayuntamiento de València ha aprovechado para recomendar seguir los canales oficiales municipales para conocer las medidas que se adopten e insiste en la necesidad de evitar desplazamientos innecesarios.

La alcaldesa de València, María José Catalá, en declaraciones remitidas a los medios tras la reunión del Cecopal, ha destacado que el consistorio mantiene "todo el operativo en marcha" de Bomberos, Policía Local, servicios centrales técnicos y voluntarios de Protección Civil.

Y ha avanzado que a partir de las 18.00 horas de este domingo "ya abordaremos, en función de la actualización de datos y de previsiones, las medidas a adoptar para el lunes, como por ejemplo las vinculadas con el servicio educativo".