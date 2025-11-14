València prorroga el sistema Viogén, que incorpora a la Policía Local al seguimiento de los casos

VALÈNCIA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este viernes un convenio con la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior para la incorporación de la Policía Local al Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género (programa Viogén).

El convenio que se firmará es una continuación del que ya se firmó el 21 de enero de 2021 con una duración de cuatro años y que permite que la Policía Local participe en la atención a las mujeres incluidas en el programa de seguimiento contra la violencia de género.

El portavoz municipal, Juan Carlos Caballero, ha destacado que el convenio "nace del convencimiento de las dos partes de la gravedad y la persistencia de la violencia de género, de la necesidad de una adecuación de los mecanismos técnicos informáticos entre las administraciones y de una coordinación adecuada entre las fuerzas de seguridad del Estado y las policías locales con el fin de evitar nuevas agresiones".

Con este convenio, el Ayuntamiento de València se compromete a formar a sus agentes en materia de violencia de género y permitirá que la Policía Local desempeñe las funciones previstas en los procedimientos operativos contra la violencia hacia las mujeres. El convenio no tiene ningún coste económico para el Ayuntamiento de València.