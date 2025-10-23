València reconoce la labor de los agentes de la Policía Local durante dana y a los que prestaron "servicios extremos"

Catalá abraza a un familiar del agente condecorado a título póstumo fallecido en la dana al ayudar a unos vecinos - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

Entre los condecorados figura a título póstumo Raul Lima, atrapado en un aparcamiento cuando trataba de ayudar a un grupo de vecinos

VALÈNCIA, 23 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de València ha celebrado este jueves la festividad del Santo Ángel de la ciudad, un acto presidido por la alcaldesa, María José Catalá, y en el que se ha reconocido la labor de los agentes durante la dana del 29 de octubre y, en especial, a aquellos que prestaron "servicios extremos" de ayuda y rescate a víctimas. En el palco presidencial han tenido su sitio los alcaldes pedáneos de La Torre, Forn d'Alcedo y Castellar-Oliveral, las tres afectadas por la barrancada.

"Hoy, el Día del Patrón de la Policía Local de València tiene un significado especial", ha señalado la alcaldesa, quien ha afirmado tener en esta jornada "el corazón más encogido que nunca, porque es un día de reconocimiento a todos los agentes que lo dieron todo durante la dana". Acompañada por las principales autoridades civiles y militares, los alcaldes pedáneos y representantes municipales de otras localidades que también sufrieron los efectos de la riada, Catalá ha hecho entrega de las medallas que la Policía Local de València concede cada año en esta fecha.

La primera edil ha señalado que la palabra que recoge el sentir de la ciudadanía ante la Policía Local es "gratitud". "Sé que cada uno de vosotros, aun sufriendo el golpe de la dana directamente o con familiares y amigos afectados, no dudasteis en honrar vuestro lema: proteger y ayudar. Y lo digo con conocimiento de causa porque lo viví en primera persona con vosotros en esa noche trágica y en las durísimas semanas posteriores", ha expresado.

Catalá ha subrayado que la Policía Local estuvo "a la altura" y ha expuesto datos para corroborarlo: 2.726 operativos que prestaron servicios en las pedanías afectadas; más de 2.000 en otros municipios afectados como Alfafar, Catarroja, Massanassa, Paiporta, Picanya, Sedaví y Benetússer y llevar a cabo la coordinación de la "inmensa solidaridad del resto del país que nos enviaron a sus policías locales para ayudar" en la zona. En total, una operación de coordinación de 21.822 operativos de las diferentes plantillas.

"Una tarea gigantesca. Un reto sin precedentes", ha destacado la alcaldesa. Por ello, se ha hecho entrega de la Medalla de la Policía Local con distintivo azul a las Policías Municipales de Madrid, de Badajoz y de Elche. En este contexto, la alcaldesa ha destacado también el papel de las policías municipales de Torrejón de Ardoz y de Albacete, que también prestaron ayuda en los peores momentos post-dana, así como a los concejales de Movilidad de Málaga, Zaragoza y Alicante, y a las Asociaciones de Vecinos de la Isla, Patraix, Benimaclet y Nou Moles.

"NOMBRES Y APELLIDOS"

No obstante, ha expresado que su "profundo sentimiento de orgullo tiene hoy nombres y apellidos" y ha destacado el papel "fundamental" de los agentes que prestaron "servicios extremos" durante la emergencia. Especialmente ha mencionado a Rubén Lima, condecorado a título póstumo con la Medalla con distintivo rojo, dado que falleció al quedar atrapado en un aparcamiento subterráneo cuando trataba de ayudar a un grupo de vecinos que se encontraban en el interior.

La alcaldesa ha destacado ante los familiares de Lima la "profesionalidad" y el "talante solidario" del agente, que ha recibido un aplauso en su memoria y en el de todas las víctimas de la dana como homenaje conjunto de toda la plantilla al que fuera su compañero.

También han recibido esta condecoración pero con distintivo azul el inspector Ricardo Álvarez y el agente Manuel Moreno, que rescataron a una mujer en Castellar-Oliveral en una vivienda aislada, y también salvaron la vida, junto a los bomberos, al oficial Jefe de la Policía Local de Massanasa cuyo vehículo estaba "completamente sumergido" en el agua en Castellar, y solo divisaban su brazo sacado por la ventanilla.

En segundo lugar, el Inspector Miguel Ángel López Beltrán, el oficial Luis Trejo Delgado, y los agentes Juan Ángel García-Soto Rojas, Alejo Borja Romero Lorenzo, e Iván González Becerril, por su "decisiva actuación" en numerosos rescates, entre ellos, el de una mujer que estuvo cuatri horas sujetándose a una valla de la gasolinera de Forn d'Alcedo donde trabajaba. "Un rescate que vivimos en directo desde la Sala de Emergencias y créanme que fue angustioso", ha descrito la alcaldesa.

María José Catalá ha recordado los detalles de esta actuación, en la que se estuvo al teléfono con la afectada "desde el primer momento", a la que se logró rescatar "in extremis" después de distintos intentos. Estos agentes, junto a bomberos, también rescataron a ocho adultos y un bebé de diez meses atrapados sobre el tejado de una vivienda de dos plantas; así como a un matrimonio de avanzada edad en Forn d'Alcedo, cuya planta baja estaba totalmente anegada.

Por último, ha recibido también distintivo azul el agente Miguel Montes Cabanillas que, estando franco de servicio, rescató en situación de "extrema dificultad" a varias personas en una residencia de ancianos de Picanya, que estaba completamente inundada. "No se lo pensó, y aunque no estaba de servicio, honró su juramento de proteger y ayudar", ha subrayado la alcaldesa.

Durante el acto protocolario, también se ha hecho reconocimiento a la labor de las Policías Locales de los municipios vecinos afectados, "que lo dieron todo por sus vecinos". Son los cuerpos policiales de Alaquàs, Albal, Algemesí, Aldaia, Alfafar, Benetússer, Beniparrell, Catarroja, Massanassa, Paiporta, Picanya, Sedaví, Silla y Torrent. "Y el Ayuntamiento de Llocnou de la Corona, a quien prestamos nuestra policía", ha recordado la alcaldesa.

Finalmente, se ha hecho especial distinción a aquellos agentes destacados en otros servicios meritorios a lo largo del año y se ha condecorado también al personal que lleva 25 años de servicio en València, "evidenciando su constante entrega", así como a mandos y policías que en su dedicación diaria "han sobresalido por su responsabilidad y profesionalidad". Y, finalmente, se ha distinguido a la agente Carmen Catalá Herrero, recientemente fallecida.

50 AGENTES

Catalá ha recalcado que la seguridad ciudadana "ha sido, desde el primer minuto, una prioridad absoluta para este equipo de gobierno y para mí, como alcaldesa", y ha agradecido al nuevo Jefe de la Policía Local, el comisario principal Ángel Albendín, "su dedicación, compromiso y vocación de servicio".

Por eso, ha anunciado, como se comprometió en el Debate sobre el estado de la ciudad, que incorporarán 50 nuevos agentes a la plantilla de la Policía Local de València. "Y lo haremos antes de lo previsto porque hemos agilizado los plazos y la burocracia para que su incorporación sea lo más rápida posible: en la primera mitad del año que viene", ha avanzado.

Catalá ha concluido con un repaso por la gestión municipal en materia de seguridad ciudadana, y ha señalado que durante estos dos años han abordado la política de seguridad "desde tres ejes fundamentales: más agentes, más medios -como las cámaras de vigilancia-, y mejor iluminación en nuestras calles".

Sobre todo, ha dicho, "hemos apostado por lo más importante: las personas, nuestro capital humano". "En el último año hemos incorporado 207 nuevos agentes; hemos creado una nueva unidad de intervención ante situaciones de alta exigencia en seguridad ciudadana, la USAP, que vamos a reforzar aún más; y, además, antes de final de año, completaremos el despliegue de la Policía de Barrio", ha concluido.

"Los resultados de esta política de seguridad ciudadana nos avalan: València lidera el descenso de la delincuencia entre las grandes ciudades españolas: una reducción del 6% en la delincuencia, que supone un descenso tres veces superior a la media nacional", ha zanjado.