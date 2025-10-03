València "respira arquitectura" con el festival Open House: visitas guiadas a 71 edificios y 20 rutas urbanas

VALÈNCIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El festival de arquitectura más importante de la Comunitat Valenciana, Open House Valencia (OHV), llega a su séptima edición con un intenso programa de actividades que incluye visitas guiadas a 71 edificios públicos y privados para conocer de primera mano su historia, su riqueza patrimonial y sus valores arquitectónicos, además de 20 rutas urbanas por València. Con sede oficial en The Terminal Hub, el certamen se celebrará del 24 al 26 de octubre.

La lista de visitas guiadas incluye el Museo de la Seda, la iglesia de san Nicolás o el Centro de Arte Hortensia Herrero; residenciales como la Finca Roja, el Espai Verd o Santa María Micaela, y obras emblemáticas de la ciudad como el colegio Guadalaviar, el Espai Vives, el Roig Arena o la figura central del Parque Gulliver.

Como cada año, no faltan las empresas y estudios de arquitectura que se suman al festival con la apertura de sus puertas al gran público como Madergia, Cubicup o Viccarbe, Premio Nacional de Diseño 2025. Tampoco se pierden esta cita los principales estudios de arquitectura valencianos, con la participación de Ramón Esteve Estudio, Fran Silvestre Arquitectos, ERRE, Viruta Lab o Montoliu Hernández, entre muchos otros, detallan los organizadores de Open House.

El programa anima a seguir el rastro del pasado y del presente de la ciudad con una veintena de rutas tematizadas, las llamadas Open Walks, que requieren de inscripción previa y cuentan con arquitectos e historiadores especializados en cada materia para descubrir trazados y rincones cargados de interés patrimonial.

La València romana, las murallas musulmanas, la València Marítima, las plazas del centro histórico, los mosaicos de Nolla y la València Modernista son algunas de las rutas propuestas.

OHV25 tienen su sede oficial en The Terminal Hub, el edificio de la antigua terminal de pasajeros del puerto de València rehabilitado como centro tecnológico. Cerca de 140 personas, entre representantes de las instituciones y empresas patrocinadoras y colaboradoras, se han dado cita en este espacio para dar la bienvenida a esta edición y conocer los detalles de la programación.

"València vive un momento de efervescencia cultural. La ciudad respira vitalidad y denota un creciente interés en iniciativas culturales en los últimos años. Esta tendencia ha llevado al festival de arquitectura Open House Valencia a transformarse en un proyecto de divulgación mucho más ambicioso, con un programa de dos meses que ofrece actividades y eventos tanto para la ciudadanía, como para las empresas y profesionales", ha manifestado la directora del certamen, Sara Portela.

Como responsable de The Terminal Hub, Francesc Pons ha compartido el "auténtico orgullo" de haberse convertido en la sede oficial de Open House en su primer año de actividad: "Una sede referente en arquitectura, pero sobre todo muy viva en su comunidad de emprendimiento, talento, tecnología, innovación e inversión en proyectos disruptivos y emergentes. Una sede que se abre globalmente y que tiene una vocación de abrirse a la ciudad de Valencia como punto de encuentro".

"Un año más, la ciudad de València se transforma en el escaparate de la mejor arquitectura, mostrando al público sus edificaciones, públicas y privadas, más emblemáticas. Un festival que desde el Ayuntamiento de València apoyamos y valoramos muy positivamente por su encomiable contribución a la promoción y a la divulgación de nuestro patrimonio y que se ha convertido ya en una cita indispensable en la agenda cultural de nuestra ciudad para todos los amantes del urbanismo y de la arquitectura", ha declarado el concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner.

El año pasado, 15.000 personas participaron de las propuestas de Open House. Como novedad, para facilitar el acceso a las visitas y las rutas, la organización ha implementado el carné OHV que se puede obtener a través de la web del festival de forma gratuita.

XÀTIVA, COCENTAINA, LLÍRIA Y MANISES, MUNICIPIOS INVITADOS

En esta edición, cuatro municipios que forman parte de la programación. Xàtiva (Valencia), que lo celebró por primera vez el pasado fin de semana; Cocentaina (Alicante), que lo hará el 3 y 4 de octubre; Llíria (Valencia), el 18 y 19 de octubre, y Manises (Valencia) el 8 y 9 de noviembre.

Por su parte, entre las más de 40 actividades satélite del festival que se desarrollan en los meses de septiembre, octubre y noviembre, destacan talleres infantiles, visitas Open Premium o las Open Talk que se realizan como conferencias y visitas con temas de interés arquitectónico, junto con talleres infantiles, exposiciones y 'showcookings'.

REFLEXIÓN SOBRE LA DANA EN CATARROJA

El próximo 6 de noviembre, la localidad valenciana de Catarroja acogerá una mesa redonda organizada por el festival para reflexionar sobre los efectos de la dana y los planteamientos que se han de abordar desde la arquitectura y el urbanismo en la reconstrucción.

Paralelamente, este año se presentará el cuarto volumen de la 'Colección Arquitecturas OHV' con un libro dedicado al entorno de El Cabanyal de València. La presentación será el 30 de octubre en el centro cultural L'Escorxador.