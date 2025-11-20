València retira 140 m3 de residuos de l'Albufera con el plan de empleo de la dana

VALÈNCIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El trabajo de limpieza de residuos en l'Albufera ha permitido la retirada de 140 metros cúbicos de restos, según ha avanzado el concejal de Devesa-Albufera del Ayuntamiento de València, José Gosálbez, quien ha asegurado que, un año después de la riada del 29 de octubre de 2024, "se ha retirado el equivalente a siete contenedores de residuos".

El concejal, quien ha supervisado los trabajos acompañado de técnicos municipales, ha destacado "la coordinación de los equipos como una de las claves del avance". "Los ocho operarios que realizan los trabajos, formados en el manejo de barcas tradicionales de l'Albufera, se han encargado de tareas delicadas como la localización y contención de vertidos, la retirada manual de residuos en zonas inaccesibles y la restauración de vegetación en acequias y orillas", ha detallado.

Gosálbez ha asegurado que el plan de empleo de la dana "representa una gestión eficaz, convertir un desastre en una oportunidad para recuperar el territorio y generar empleo real porque en València no se mira hacia otro lado ante los daños. Aquí se actúa, se trabaja y se responde con rigor y responsabilidad".

El grupo de trabajadores de tierra, compuesto por dos oficiales y seis peones, se ha centrado en trabajos de limpieza, apoyo logístico y seguimiento diario de incidencias en el marjal. En total, las brigadas han recorrido más de 28 kilómetros a pie y más de 51 kilómetros en embarcación por las orillas del lago para extraer objetos, restos vegetales y materiales arrastrados por la riada.

CONGELADOR Y TELEVISIÓN

Según el concejal, "mayoritariamente se están retirando del lago macetas y envases y entre los objetos retirados más curiosos destacan un congelador y una televisión", ha detallado el concejal.

En el litoral de la Devesa, los equipos han limpiado manualmente dunas de alto valor ecológico en playas como La Garrofera, Els Ferros, El Saler, La Creu, L'Arbre del Gos o La Punta, donde se han retirado 6,4 metros cúbicos de microplásticos y residuos de pequeño tamaño.

Además, se han plantado 9.501 ejemplares de 15 especies distintas en la Séquia del Petxinar, del Rei, del Tremolar, Escorredor Fondo, Sequiol de Romero, L'Overa o La Junça. La mayoría de las plantas provienen de los viveros municipales del Saler.

El programa también ha actuado en las zonas dunares más erosionadas, las ha reforzado con 5.465 plantas de ocho especies estabilizadoras, y ha eliminado 47,5 metros cúbicos de especies exóticas invasoras que, tras la riada, habían empezado a proliferar en el entorno.

Para el concejal, "estas intervenciones han permitido recuperar tramos afectados y restaurar zonas que tuvieron que abrirse para dar paso a maquinaria de retirada de residuos". El plan de empleo de la dana empezó el 2 de julio y se desarrollará hasta el 31 de diciembre.