Valencia, sede del campeonato nacional de cartas de Yu-Gi-Oh! con 500 duelistas en competición

Campeonato Nacional de YGO JCC celebrado en Zaragoza en 2022 - YU-GI-OH

VALÈNCIA 13 May. (EUROPA PRESS) -

Konami Digital Entertainment ha elegido Valencia como sede del Yu-Gi-Oh! JCC Spain National Championship 2026, el campeonato nacional oficial del juego de cartas coleccionable del manga 'Yu-Gi-Oh!', que se celebrará del 22 al 24 de mayo en Feria Valencia.

'Yu-Gi-Oh!' es uno de los juegos de cartas coleccionables más populares del mundo con una comunidad internacional de millones de aficionados. El evento espera reunir en Valencia a más de 500 duelistas procedentes de toda España.

Desde la organización del campeonato destacan que Valencia se convertirá durante ese fin de semana en uno de los principales puntos de encuentro de juegos de estrategia en Europa, reforzando el posicionamiento de la ciudad como sede de grandes eventos vinculados al entretenimiento, la cultura digital y el 'gaming' presencial.

Los ganadores obtendrán plaza para representar a España en el European World Championship Qualifier, previsto para julio en Bélgica, donde podrán clasificarse para el World Championship Serie que se celebrará en Tokio este verano, al que asistirá miles de duelistas de todo el mundo.

La jornada de mayor interés será el sábado 23 de mayo, cuando tendrán lugar las rondas decisivas del campeonato, con cientos de jugadores compitiendo simultáneamente "en un entorno de gran atractivo visual para fotografía y televisión". El evento se desarrollará los tres días en el Foro Centro de Feria Valencia.