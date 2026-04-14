València suena en Viena: la Orquesta debuta este jueves en el Musikverein bajo la dirección de Liebreich - REMITIDA AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Orquestra de València ultima su próxima salida con destino a Viena (Austria), donde ofrecerá, este jueves 16 de abril, un concierto en la Grober Saal (la Sala Dorada) del Musikverein de la capital, dentro del ciclo Jeunesse-Musikerleben. Será una actuación bajo la batuta del director titular y artístico de la formación, Alexander Liebreich, que contará con el dúo pianístico Silver-Garburg como solistas.

La actuación supone el debut de la Orquestra de València en la sala vienesa en la que tiene lugar, cada primero de enero, el célebre Concierto de Año Nuevo, que ofrece la Orquesta Filarmónica de Viena (Wiener Philharmoniker). Se trata de la octava salida internacional de la OV desde que la formación inició su proyección exterior en el año 1950 bajo la dirección de José Iturbi, según ha informado el consistorio en un comunicado.

El concejal de Acción Cultural y presidente del Palau de la Música, José Luis Moreno, ha señalado que "la visita a Viena, una de las más importantes capitales musicales del mundo, y la actuación de la Orquestra de València en la legendaria Sala Dorada del Musikverein, revelan el dinamismo e impulso artístico que está adquiriendo la formación musical".

Para Moreno, esta visita "supone un hito en la historia de la Orquestra de València" y un "diálogo musical que permitirá al público vienés tener la oportunidad de escuchar una orquesta que no deja atrás su origen, sino que lo convierte en punto de partida de una perspectiva europea".

Por su parte, el director general de València Music City, Juan Pablo Valero, ha señalado que esta acción "se enmarca dentro de las acciones estratégicas de València Music City, que busca potenciar la marca musical valenciana a nivel internacional, poniendo en valor la calidad de la Orquesta de València y la proyección del Palau de la Música como referentes internacionales".

Asimismo, el director del Palau, Vicente Llimerá, ha manifestado que "esta presencia en el Musikverein no es un hecho aislado, sino el resultado de una estrategia sostenida de internacionalización, que sitúa a nuestra orquesta en el mapa de los grandes circuitos musicales europeos".

El público valenciano ya pudo escuchar el programa que se interpretará en Viena el pasado viernes, 10 de abril, en la Sala Iturbi del Palau de la Música; y con los mismos intérpretes. El repertorio ofrece en su primera mitad la obertura de L'arbore di Diana, del valenciano Vicente Martín y Soler; la Suite nº 2 de Daphnis et Chloé, de Maurice Ravel; y el Cuarteto para piano nº 3 de Johannes Brahms, en versión concierto para piano a cuatro manos y orquesta, titulada Werther, en arreglo de Richard Dünser (estreno en Austria), que será interpretada por el dúo Silver-Garburg, formado por Sivan Silver y Gil Garburg.

El programa se cierra con el poema sinfónico Así habló Zaratustra, de Richard Strauss, obra de gran fuerza y profundidad filosófica, cuya célebre introducción popularizó la película 2001: Una odisea del espacio, de Stanley Kubrick.

HISTÓRICA PROYECCIÓN INTERNACIONAL

La vocación internacional de la Orquesta de València se manifestó tempranamente en ambiciosa gira que realizó por Francia y Gran Bretaña en el año 1950, que fue posible gracias a la labor del célebre pianista, compositor y director de orquesta valenciano José Iturbi.

El periplo musical constó de 24 conciertos: 13 de ellos en Gran Bretaña, y otros 11 en Francia. La siguiente gira tuvo lugar en 1996, y tuvo como destino Italia y Turquía. Bajo la dirección de Manuel Galduf, la formación musical valenciana actuó en el Festival de Roma y en el 44º Festival Internacional de Música de Ravello, junto al virtuoso violonchelista y director de orquesta Mstislav Rostropóvich.

Posteriormente, en el año 2002, la orquesta participó en el festival Schleswig-Holstein bajo la dirección de Miguel Ángel Gómez-Martínez, con la colaboración del guitarrista Pepe Romero. Esta presencia se integró en una extensa gira en 2003 por diversas ciudades alemanas, como Kassel, Colonia, Düsseldorf y Hamburgo, en las que también participaron la soprano Isabel Monar y el violonchelista Mischa Maisky.

Tres años después, en 2005, la OV visitó la Tonhalle de Zúrich, dentro del festival Tage der Neue Musik, bajo la dirección de Yaron Traub. En septiembre de 2008, protagonizó un nuevo periplo centroeuropeo por Austria y la República Checa, en el que tuvo ocasión de actuar en la Brucknerhaus de Linz y en el Rudolfinum y la Sala Smetana de Praga.

Después, en el año 2010, se llevó a cabo otra gira por Alemania; y más recientemente, en 2022, la OV visitó la Sala Gaveau de París, bajo la dirección de Alexander Liebreich.

Desde la entidad se ha recordado que, en la evolución artística de la orquesta, destacan los tres recientes conciertos, todos ellos con lleno absoluto, celebrados en el Auditorio Nacional de Madrid, así como su participación en los International Classical Music Awards (Premios ICMA) y la difusión de sus producciones a través de medios globales como ORF, RTVE, NHK, ARTE y Mezzo.