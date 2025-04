València se sumará a la Fuerza en el Día Internacional de Star Wars

VALÈNCIA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Fnac València se convertirá el próximo sábado, 3 de mayo, en "epicentro de la Fuerza" para celebrar el Día Internacional de Star Wars, una fecha icónica para millones de fans de la saga galáctica más famosa de todos los tiempos.

El 4 de mayo se celebra a nivel interplanetario el día Internacional de Star Wars. Esta celebración, que nació del ingenioso juego de palabras entre la mítica frase 0May the Force be with you0 y su parecido fonético con 0May the Fourth0, ha sido adoptada mundialmente como el día en que los seguidores de la franquicia creada por George Lucas rinden homenaje a su universo favorito.

València se suma a esta jornada festiva de la mano del Club Obi Wan València, una asociación sin ánimo de lucro formada por apasionados del cosplay de Star Wars, que tiene también una fuerte vocación solidaria.

Durante toda la tarde del sábado 3 de mayo, los miembros del club estarán en el Fórum Fnac ataviados como algunos de los personajes más emblemáticos de la saga. Los asistentes podrán disfrutar de un completo programa de actividades, así como de desfiles de personajes y un espectacular photocall galáctico donde grandes y pequeños podrán hacerse fotos junto a sus héroes (o villanos) favoritos de la saga.

Además del componente lúdico y visual, el evento tendrá una dimensión solidaria. El Club Obi Wan València lleva años colaborando con distintas causas sociales, especialmente aquellas enfocadas a mejorar la vida de niños y niñas hospitalizados o en situación de vulnerabilidad.

CAMPAÑAS BENÉFICAS

En esta ocasión, Fnac València se suma a su labor cediendo varios lotes de productos, que la asociación destinará a sus campañas benéficas.

El evento será gratuito y de entrada libre, abierto a todo tipo de públicos, desde los más pequeños que descubren por primera vez las aventuras de los Jedi, hasta los fans veteranos que han seguido cada trilogía, serie y spin-off.

El objetivo de este día es compartir la pasión por Star Wars, conocer a otros aficionados, y disfrutar de una tarde cargada de entusiasmo, valores positivos y espíritu galáctico. Además todos los que se acerquen vestidos como algún personaje de la saga a recibirán un obsequio especial por parte de fnac València.