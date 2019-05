Valencia.- Tello pide un programa cultural con "líneas ineludibles": "Hay que ofrecer contenido, no personalismos"

Publicado 29/05/2019 14:59:04 CET

VALÈNCIA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La concejala en funciones de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de València, Glòria Tello, ha pedido un programa de gobierno que, en la parte cultural, tenga unas "líneas ineludibles" con compromisos a asumir en la nueva legislatura. "Lo que tenemos que ofrecer a la ciudadanía es contenido, no personalismos, todo lo que esté fuera de eso a mí no me gusta", ha sostenido.

Así se ha pronunciado este miércoles Tello al ser preguntada por los medios de comunicación sobre la posibilidad de reestructurar la parte cultural en el nuevo equipo de gobierno y sobre si le gustaría repetir en el cargo y sumar la concejalía de Acción Cultural, que era competencia de València en Comú, que ha quedado fuera del consistorio.

Respecto a la unificación a nivel cultural, Tello ha señalado que cree que es "imposible" y ha destacado que "no es el momento de personalismos", pues cree que lo más importante es "hacer un programa de gobierno que, en la parte de cultura, tenga unas líneas que sean compromisos a asumir en la nueva legislatura".

"Eso es mucho más importante que los personalismos o los intereses de algunos partidos o de algunas personas de quién llevará qué; es qué se quiere ofrecer a la ciudadanía y qué se quiere conseguir, que se pongan líneas ineludibles", ha sostenido.

Preguntada por cuáles serían estas líneas, Tello ha detallado que considera necesario consolidar el festival de jazz, que se ha presentado este miércoles, que la banda municipal coja "más cuerpo" o dotar a los barrios de infraestructuras culturales.

La también presidenta en funciones del Palau de la Música ha subrayado que este documento con los compromisos culturales debe servir para que en la próxima legislatura se consigan "más cosas", porque aunque cree que han alcanzado "muchas" ha abogado por ser "más ambiciosos".

LE GUSTARÍA "VER ACABAR EL TRABAJO INICIADO"

Respecto a la posibilidad de continuar como concejala, Tello ha comentado que cuando inicias un trabajo en el Ayuntamiento "en una legislatura no lo acabas". "Evidentemente, hay cosas que inicié en este legislatura que no se verán hasta la siguiente; es un trabajo que está ahí iniciado y te gustaría ver acabar, pero me parece un tema bastante secundario", ha puntualizado.

"Es importante que se definan bien las estrategias y los objetivos a conseguir. Lo que tenemos que ofrecer a la ciudadanía es contenido, no personalismos, todo lo que esté fuera de eso a mí no me gusta", ha recalcado Tello.

Preguntada por si cree que habrá problemas entre los dos partidos que formarán el gobierno --Compromís y PSPV-- para concretar los puntos clave en cultura, Tello cree que "no tiene que ser nada complicado". "A lo mejor en otros ámbitos puede haber algún rifirrafe, pero en cultura entiendo que no", ha destacado.