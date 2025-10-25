La Vall d'Uixó estrena la Torre de Benissahat como espacio cultural tras su rehabilitación

CASTELLÓ, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la Vall d'Uixó ha abierto al público la Torre de Benissahat, tras concluir las obras de rehabilitación, para darle un nuevo uso cultural y turístico. El espacio está considerado Bien de Interés Cultural y es "uno de los pocos vestigios arquitectónicos" que se conservan de la antigua Alqueria de Benissahat.

El acto de apertura se ha celebrado este viernes con la inauguración de la exposición 'L'Aljama d'Uixó al segle XIII', incluida en la programación conmemorativa del 775 aniversario de la Carta Pobla. La muestra podrá visitarse hasta el 9 de noviembre, de miércoles a domingo, de 17.00 a 19.00 horas, mientras que por las mañanas se realizarán visitas guiadas para escolares, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

Con su restauración y apertura parcial, "se enriquece el relato turístico local y se consolida la oferta patrimonial" que complementa a les Coves de Sant Josep.

La alcaldesa, Tania Baños, ha destacado que "nunca antes ningún gobierno municipal había invertido tanto en patrimonio como este equipo en estos diez años". Así, ha puesto en valor actuaciones como la compra y recuperación de la Torre de Benissahat, que era una vivienda privada, la rehabilitación de la antigua sede de la Schola Cantorum para ampliar el ayuntamiento, la mayor excavación de la historia en el poblado de Sant Josep, la transformación de la Fàbrica de la Llum en museo arqueológico o la recuperación de los molinos medievales y el entorno del acueducto.

Por su parte, el concejal de Patrimonio, Fernando Daròs, ha explicado que la apertura actual de la Torre de Benissahat es parcial, ya que solo se puede visitar la planta baja. Tras adquirirla con fondos municipales en 2022, se iniciaron las obras de rehabilitación con una subvención autonómica, "pero el cambio de gobierno en la Generalitat Valenciana provocó la retirada de otra ayuda ya concedida, dejando pendiente la última fase del proyecto". "Aún así, seguiremos trabajando para conseguir financiación y finalizar la restauración completa", ha asegurado.

La alcaldesa ha insistido en que "cuidar el patrimonio es cuidar nuestras raíces y nuestra historia", igual que con la programación del 775 aniversario del nacimiento como pueblo, que "recuerda quiénes somos y de dónde venimos".

Además, la primera edil ha avanzado que uno de los objetivos a corto y medio plazo del Ayuntamiento es la adquisición de los baños árabes, para "seguir avanzando en la recuperación del legado histórico y la puesta en valor del patrimonio como eje de desarrollo cultural y turístico de la ciudad".