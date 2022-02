Vecinos de Benimaclet protestan contra el PAI, afean a Gómez sus "excusas" y le piden que no les trate como "ignorantes"

VALÈNCIA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vecinos del barrio valenciano de Benimaclet se han manifestado este domingo para mostrar su rechazo al Programa de Actuación Integrada (PAI) previsto por el área de Desarrollo y Renovación Urbana del Ayuntamiento de València, han exigido a la responsable del área y vicealcaldesa de la ciudad, Sandra Gómez, que no les trate "como ignorantes", a quien han instado a "dejar de poner excusas pintorescas y de mal pagador", y han reivindicado que la zona no caiga "en manos de la especulación inmobiliaria".

La marcha, impulsada por la Plataforma Cuidem Benimaclet "en defensa del patrimonio de la huerta", ha recorrido la Acequia del Alegret y la Ronda Norte, ha defendido la necesidad de un PAI que sea "el mejor posible para Benimaclet y para toda la ciudad" y ha culminado en la plaza de Benimaclet con la lectura de un manifiesto.

Los asistentes han mostrado pancartas y carteles con los lemas "No al PAI de Sandra Gómez", "No al corte del Brazo de Alegret", "Recortemos la edificabilidad", "Por una verdadera participación ciudadana", "El vecindario también queremos decidir nuestro futuro urbanístico", "Agua tierra y libertad" y "Tumbemos el PAI de Benimaclet, detengamos la represión política", entre otras consignas.

En este sentido, han criticado que el PAI "no contempla la posibilidad de conectar el barrio con la huerta y no tiene previsto reducir ni un metro cuadrado la edificabilidad" y han reprochado a Sandra Gómez que el pasado mes de noviembre "no aceptara el PAI y meses después encargara otro diseño que en realidad no ha cambiado nada".

Algunas de las personas que han participado en la marcha iban mimetizados como concejales del equipo de gobierno municipal, formado por Compromís y el PSPV, así como de miembros de la promotora Metrovacesa. Otros se han disfrazado de edificios para hacer alusión "a las viviendas que se pretenden edificar en la zona".

Los portavoces de Cuidem Benimaclet, Adrián Solbes y Alejandra Ramiro, en declaraciones a Europa Press, han lamentado que el PAI "era la última oportunidad para salvar parte de la huerta" y han alertado de que "se está perdiendo" porque el Ayuntamiento "no quiere escucharnos".

Asimismo, han reprochado al consistorio su intención de "cortar el brazo de Alegret de la Acequia de Mestalla", una situación con la que "dejaríamos de tener agua pública para regar" y que supondría "la muerte de esa tierra". "La quieren cortar porque dicen que hay abocamientos ilegales y han decidido inutilizar un patrimonio de la UNESCO", han criticado.

En esta línea, los representantes han denunciado "la represión que sufren los colectivos del barrio", con "ocho personas encausadas a las que les piden 30.000 euros en multas por haber defendido nuestro espacio", frente a lo que han reivindicado que a partir de ahora la plataforma estará "más presentes estén a las calles".

En el manifiesto, la plataforma censura que el PAI "ignora" las propuestas que el colectivo ha realizado desde 2015, que van "mucho más allá del no sistemático a todo para acontecer alternativas consistentes, viables y respetuosas con nuestra tierra".

Frente a la situación actual, Cuidem Benimaclet ha apostado por "romper con la percepción perversa de que el urbanismo es un asunto exclusivo de ayuntamientos y promotoras inmobiliarias" y ha reivindicado su derecho a "participar de verdad en la concepción y planificación del barrio y de la ciudad, una participación que no puede restar limitada a ese simulacro consistente al presentar alegaciones en el momento procesal oportuno".

"El Saler y el cauce del Turia ya son de toda la ciudadanía. La avenida de Blasco Ibáñez ya no llegará al mar. No dejaremos Benimaclet en manos de la especulación inmobiliaria. Ahora es posible hacer ciudad de otro modo, podemos relacionarnos con la huerta de otro modo, no dejaremos pasar esta oportunidad", finaliza el manifiesto.