Vecinos de Benimàmet rechazan la instalación del centro de menores: "No se contemplan las necesidades del barrio"

Gómez aboga por "las dotaciones que reivindican los vecinos", frente a Ribó que ve "razonable" el proyecto de Igualdad y pide "diálogo"

VALÈNCIA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de la pedanía valenciana de Benimàmet se han concentrado en la tarde de este martes para expresar su rechazo al proyecto de la Conselleria de Igualdad de instalar en un solar un centro de menores tutelados y reivindicar que ese espacio se dedique a "los servicios necesarios" para la zona, que "o no se tienen o están en precario o son insuficientes".

La concentración se ha llevado en la plaza Lluís Cano después de que se diera verde a esta protesta en una asamblea vecinal celebrada el pasado 31 de mayo. Desde la organización, en declaraciones a Europa Press, han valorado que la convocatoria ha sido "todo un éxito".

Se trata de una parcela de 4.000 metros cuadrados en el centro de la pedanía y, según afirma la Associació de Veïns i Veïnes de Benimàmet, "no se han contemplado las necesidades del barrio" ni sus peticiones, que llevan solicitando desde que se instauraron los presupuestos participativos. Entre otras reivindicaciones, los vecinos apuestan por la ampliación del centro de salud y por un centro de mayores.

Sobre esta cuestión, el alcalde de València, Joan Ribó, reconoció el pasado jueves que la pedanía de Benimàmet posee falta de recursos sociales y ha señalado, en este sentido, que sus vecinos tienen "motivos para exigir más servicios sociales" de los que hay en la actualidad. No obstante, ha considerado "razonable" la propuesta de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de crear "un centro de menores" tutelados en esta zona de la capital valenciana.

Este último se plantea en un espacio en el que los vecinos reivindican un centro para personas mayores. Ribó, de Compromís, ha abogado por el "diálogo" para abordar las iniciativas de cada una de estas dos partes.

Por su parte, la vicealcaldesa de València, la socialista Sandra Gómez, se ha pronunciado públicamente a favor de la propuesta de instalar en Benimàmet un centro de día para personas mayores junto al futuro centro de salud.

"Las inversiones públicas que se destinen al pueblo de Benimàmet deben servir para cubrir las necesidades de dotaciones públicas para los vecinos y vecinas. Nos preocupa que haya barrios como Benimàmet que no tienen suficientes dotaciones públicas. Benimàmet es uno de los barrios de València que tiene peores ratios de servicios públicos y por eso debemos centrarnos en cubrir esas necesidades que son, precisamente, las que los vecinos y vecinas llevan reclamando desde hace años", ha señalado.

"Lo que tenemos que hacer como Ayuntamiento es garantizar a los vecinos y vecinas de Benimàmet que los solares que ha cedido el Ayuntamiento de València sirvan para solucionar los problemas de dotaciones públicas que tiene el pueblo de Benimàmet", ha continuado.

Gómez ha subrayado que "el objetivo de las fuerzas progresistas es hacer políticas de reequilibrio y evitar que haya brechas entre barrios". "Benimàmet no tiene centro para personas mayores, no tiene residencia, no tiene centro de día y muchos otros servicios y eso son necesidades que padecen los vecinos y vecinas de allí. Por eso, tienen razón en sus reivindicaciones y los solares vacíos se tienen que utilizar para servicios del pueblo de Benimàmet", ha añadido.

Desde la oposición municipal, la portavoz adjunta del PP, María José Ferrer San Segundo, ha mostrado su apoyo a los vecinos de Benimàmet y ha criticado "la pasividad del Gobierno de Ribó y el PSPV que sigue sin dotar de los servicios que precisa esta pedanía de la ciudad donde viven casi 15.000 vecinos".