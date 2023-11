Vecinos de la Malva-rosa se concentran ante la celebración del pleno y piden un plan integral para las Casitas rosas

VALÈNCIA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Representantes de la Associació de Veïns i Veïnes, Amics i Amigues de la Malva se han concentrado este martes en la Plaza de Manises de València, frente a la sede de la Diputación donde se celebra el pleno municipal, para "poner sobre la mesa la necesidad de un diálogo" con el fin de lograr un plan integral para las Casitas rosas, no "meros parches", y "un trabajo de lucha" contra el mercado de la droga en el barrio. "Gobierne quien gobierne, la Malva se defiende", han expresado.

Según ha señalado un portavoz del colectivo, la asociación tiene pendiente para este mes una reunión con el consistorio y consideran que ahora, cuando se celebra el pleno de presupuestos, es "el momento de salir a la calle" y hacer "presión" por parte de los vecinos que "expresan su enfado y su hartazgo después de décadas de ver que necesitamos una respuesta y no la encontramos".

Asimismo, quieren una serie de propuestas para las Casitas rosas en la línea de alcanzar un convenio entre las diferentes administraciones --local, autonómica y estatal--, junto con la participación vecinal, "para hacer un proyecto real de envergadura que dignifique toda la zona y la regenere".

"Hará falta seguramente una intervención urbanística que derribe edificios, que rehabilite otros que sean necesarios, que garantice el derecho a la vivienda de las personas, que intervenga de manera sociosanitaria", ha apuntado, y ha reclamado una política para las personas toxicómanas, que intervenga también a nivel educativo y cultural.

"Queremos un plan integral, no meros parches, porque sabemos que más Policía puede resolver puntualmente una situación de crisis, pero es necesaria una intervención de largo recorrido e intensa que rehabilite toda la zona", han expresado los convocantes de la protesta, en la que se han escuchado el lema de 'Catalá, escucha, la Malvarrosa está en lucha'. Para el próximo 23 de noviembre han convocado una nueva movilización en el barrio.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, ha estado con los participantes en la protesta, en la que ha criticado que la alcaldesa María José Catalá "sigue sin atender ni recibir las reivindicaciones de los vecinos y vecinas de nuestros barrios y, sobre todo, de uno, la Malva-rosa, donde el PP, cuando estaba en la oposición hizo una especial demagogia con las Casitas Rosas y ahora cuando tiene la responsabilidad de gobernar, simplemente mira hacia otro lado".

La edil ha subrayado en un comunicado que el PSPV presentó una moción para solicitar y reclamar que se desarrollara el proyecto de las Casitas Rosas que habían preparado "y que el Partido Popular ha querido dejar en un cajón. Tanto es así que la prueba está en estos presupuestos, que no incluye el plan de rehabilitación y regeneración del entorno las Casitas Rosas".

Por su parte, la síndica adjunta de Compromís, Papi Robles, ha afirmado que su formación cree que la Malva-rosa "necesita una actuación totalmente integral, no solo el plan de las Casitas Rosas", que ha instado a Catalá a poner en marcha. "Que no lo abandone en un cajón, que es lo que parece que quiere hacer, vistos los presupuestos de 2024, sino que tenga una mirada más ancha que el simple hecho de enviar allí redadas de la Policía, que es lo que estamos viendo que es su 'modus operandi'".

A su juicio, la Malva-rosa "necesita de trabajo social, de sanidad, de programas educativos, de una propuesta que sea integral donde el Ayuntamiento haga de nexo de unión, con la Generalitat, con la Delegación del Gobierno, y haga una propuesta integral para un problema estructural en este barrio".

NUEVAS MOVILIZACIONES

Los vecinos aseguran que, tras dos movilizaciones masivas los pasados 5 y 26 de octubre, siguen con la "firme voluntad" de seguir "para visualizar la situación de degradación del barrio".

"Aquí no se rinde nadie. No vamos a parar. El barrio sigue fuerte y orgulloso. Estamos haciendo realidad nuestro aviso de un otoño caliente y de nuestra consigna de que gobierne quien gobierne la Malva se defiende. No al mercado de la droga que enriquece a unos pocos y degrada nuestro barrio. Sí a un plan integral para Casitas Rosas", concluyen.