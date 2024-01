Vecinos de San Antonio insisten en su rechazo al macrohotel y alertan del aumento de apartamentos turísticos

Se concentran con pancartas en la bendición de San Antonio Abad y reclaman a los políticos un turismo "sostenible que no invada barrios"

VALÈNCIA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de San Antonio-Zaidía, en la ciudad de València, han insistido este miércoles en su rechazo al macrohotel proyectado en esta zona, en las antiguas naves industriales de la calle Guatla, al tiempo que han alertado de "la proliferación de apartamentos turísticos" en el barrio, del "desequilibrio del urbanismo" que suponen y del aumento del precio en la vivienda que se genera y de "la anulación del espacio público" para los residentes.

Así lo han planteado este miércoles en la protesta que han llevado a cabo, mostrando carteles con sus reivindicaciones, durante la bendición de animales celebrada en València con motivo de la festividad de San Antonio Abad, un acto que se desarrolla en la calle de Sagunto, en distrito de Zaidía.

Los vecinos se han concentrado de forma pacífica detrás del público asistente a la bendición y ante la tribuna de autoridades que ha presidido este evento, en la que se encontraba la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, y ediles del equipo de gobierno y de la oposición.

Las personas que han protestado, miembros de la Asociación de vecinos San Antonio-Zaidía, han mostrado carteles en los que se podía leer, en valenciano, 'Vecindario sí, ni hotel ni residencia de estudiantes. La Zaidía para quien la habita', 'Vecindario sí, ni hotel ni turistificación del barrio. La Zaidía para quien la habita.; y 'No al nuevo hotel M Thous Benipeixcar'.

Esta es la tercera ocasión, según el colectivo vecinal, que se manifiesta por tercer año consecutivo coincidiendo con el desfile de la bendición del patrón de los animales ante la tribuna de autoridades.

Su objetivo ha sido, como ha apuntado la asociación en la convocatoria de esta protesta, reiterar "de nuevo el malestar y la disconformidad" de los ciudadanos de esta zona de València con proyectos urbanísticos como "el macrohotel de la calle Guatla" y "el nuevo proyecto hotelero de la calle Benipeixcar 8-Maximiliano Thous 6".

Asimismo, ha expresado su rechazo a "la inmensa proliferación de apartamentos turísticos en el barrio, que provoca un desequilibrio del urbanismo", que "se dispare el precio en la vivienda (de alquiler o en propiedad)" y "la anulación del espacio público para los vecinos".

"Desde la Asociación de Vecinos pedimos a nuestros políticos, con urgencia, que gestionen, controlen y regulen las actividades económicas que mueve este tipo de turismo. Los vecinos no estamos en contra del turismo, pero queremos que este sea sostenible, que no invada los barrios" y que no "borre su identidad, sus costumbres, su historia y condene al desarraigo a muchos de sus vecinos al tener que abandonar" sus residencias, ha expone la entidad.

"PRIMERA POLÍTICA"

La alcaldesa ha manifestado su respaldo a estos vecinos y ha destacado, en declaraciones a los medios de comunicación durante la bendición de animales y preguntada por esta protesta, que los conoce personalmente porque fue "la primera política que se puso a su lado" cuando iniciaron las protestas contra la construcción del macrohotel en la naves de Guatla.

Catalá ha recordado que eso fue cuando ella estaba en la oposición en el Ayuntamiento durante el anterior mandato y ha subrayado que ahora que preside el gobierno municipal sigue "a su lado". Así, ha destacado la labor de su ejecutivo en favor de las demandas de este colectivo vecinal y ha resaltado que "por primera vez" las cuentas del consistorio contemplan dinero para que las naves se conviertan en dotación pública como piden los vecinos.

"Llevamos seis meses trabajando. Por primera vez, en el presupuesto municipal hay partida para una futura dotación pública en ese punto. Y vamos a seguir trabajando del lado de los vecinos", ha insistido la primera edil.

"La anterior corporación --ha dicho en alusión al anterior gobierno formado por Compromís y PSPV-- que ahora exige mucho, durante ocho años solo tapó los ojos y permitió que se llegara demasiado lejos con esta infraestructura", ha añadido respecto al macrohotel.

"NO ES EL LUGAR"

Catalá ha aseverado que esa es una edificación con la que no está de acuerdo. "Pensamos que no es el lugar. Estamos trabajando, sobre todo, para cambiar ese enclave y que vaya una dotación pública para todos los vecinos y vecinas del barrio", ha remarcado.

La portavoz de Compromís, Papi Robles, que también ha asistido a la bendición de los animales, ha mostrado también su respaldo a los vecinos que han protestado contra "la turistificación" del barrio. "San Antonio es un barrio que está padeciendo directamente la turistificación y la invasión de los apartamentos turísticos", ha dicho.

Papi Robles ha asegurado que el grupo municipal de Compromís da "todo" su "apoyo" a estos vecinos y ha defendido las reivindicaciones que hacen en favor de sus viviendas.