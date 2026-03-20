Vetusta Morla actuará el 9 de octubre en el Roig Arena en su gira de regreso a los escenarios

Cartel del concierto - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vetusta Morla hará parada en el Roig Arena el 9 de octubre dentro de su gira de regreso a los escenarios --'Gira de vuela. Canciones de ida'-- con una nueva propuesta de la banda en la que se incluirán nuevos temas. La formación madrileña de indie rock retoma así los conciertos tras el paréntesis que iniciaron en 2024.

La banda anunció hace tres días su regreso con el siguiente mensaje: "Cada cierto tiempo observamos con mucha curiosidad cómo nuestra música parece empezar de nuevo en un mismo espacio: nuestro local de ensayo. Siguen siendo esos momentos donde la conexión sin datos aparece sin el permiso de nadie. Y de repente, todos sabemos que ahí hay 'algo. Ese 'algo' es nuestra forma de creer en el futuro. Es el tiempo de la música que no se ve".

Las entradas para el concierto de Vetusta Morla salen a la venta el jueves, 26 de marzo, a las 12.00 horas, en la web www.roigarena.com, ha informado la organización.