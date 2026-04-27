'Un viaje sin retorno' homenajea en Rambleta a los cómicos de la España de posguerra

'Un Viaje Sin Retorno' En Rambleta - MARCOSGPUNTO

VALÈNCIA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Rambleta de València acogerá el próximo 8 de mayo 'Un viaje sin retorno', una comedia dramática protagonizada por Ana Ruiz y Alex Gadea, bajo la dirección del prestigioso y prolífico director Ernesto Caballero. La obra propone un viaje a la España de los años cincuenta, donde dos artistas, Chelito y Federico, se adentran en el "fascinante y frágil mundo del espectáculo, del que no consiguen salir ilesos".

'Un viaje sin retorno' narra la historia de dos personas corrientes que, por accidente, entran en el universo artístico y descubren que el triunfo también puede traer pérdidas, renuncias y sueños rotos, según ha explicado la sala en un comunicado.

Ambientada en la España de posguerra, la pieza revive la música de la época mediante el personaje de Chelito Gallardo, una artista de aquel momento, y ofrece una mirada íntima a la vida de los artistas itinerantes que recorrían pueblos y ciudades tratando de ganarse la vida sobre los escenarios.

El autor, Alex Gadea, explica que la obra "nace de la necesidad de recordar cómo vivían los cómicos hace más de setenta años y de rendir homenaje a quienes mantuvieron vivo el teatro incluso en los momentos más difíciles".

El texto rescata la figura de aquellos artistas que recorrían la España rural llevando el teatro, música y esperanza a lugares marcados por la escasez y la incertidumbre. La propuesta aborda temas universales como la emigración forzada, el amor, la ambición, la pérdida, el éxito y el fracaso, y parte "de una premisa clara: el éxito no siempre es un buen compañero de viaje". Como advierte uno de sus mensajes centrales: "Cuidado con lo que sueñas, porque los sueños se pueden cumplir".

La dirección corre a cargo de Ernesto Caballero, figura clave del teatro español contemporáneo y exdirector del Centro Dramático Nacional, responsable de numerosos montajes y galardonado con premios como el Valle-Inclán y el Max. Caballero subraya el "valor emocional" del proyecto, que conecta la memoria íntima con la historia colectiva de un país en reconstrucción, mostrando a sus protagonistas no como héroes, sino como artistas vulnerables y perseverantes.

El montaje está protagonizado por Ana Ruiz, actriz con una sólida trayectoria en teatro, televisión y musicales, y por Alex Gadea, intérprete valenciano ampliamente conocido por sus trabajos en televisión, cine y escena, quien además firma la autoría del texto como un proyecto "profundamente personal".

'Un viaje sin retorno' invita al público a reflexionar sobre el precio del éxito y el valor de los sueños en un contexto social marcado por la necesidad y la esperanza.