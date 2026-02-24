Víctimas de la dana acogen con "cautela" la petición de investigar a Mazón y esperan que la justicia no les "decepcione"

Archivo - Mariló Gradolí y Rosa Álvarez, presidentas de las dos asociaciones principales de víctimas de la dana- IMAGEN DE ARCHIVO. - JORGE GIL/EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 24 Feb.

Víctimas de la dana han expresado su "cautela" ante la posibilidad de que el expresident de la Generalitat Carlos Mazón sea investigado en la causa y esta pase al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). En cualquier caso, esperan que la instrucción "continúe con el rigor que ha demostrado hasta ahora" y que la justicia no les "decepcione".

Así han reaccionado los principales colectivos de damnificados ante la decisión de la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana de elevar a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) una exposición razonada contra el que fuera jefe del Consell al apreciar que hubo una "inactividad negligente" el día 29 de octubre de 2024 en la barrancada que causó 230 víctimas mortales y otra posible más que está en estudio.

La competencia para investigar a Mazón corresponde al TSJCV dado que dejó el cargo de 'president' de la Generalitat pero mantiene su acta de diputado en Les Corts. En la causa figuran ya como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos, Emilio Argüeso.

Al respecto, la presidenta de la Associació de Víctimes Mortals de la Dana, Rosa Álvarez, ha manifestado, en declaraciones a Europa Press, que este paso de la instructora ha sido "inesperado" en este momento para las familias y sus representaciones, por lo que prefieren mantener "cautela a la espera de conocer bien los motivos" esgrimidos.

Álvarez ha recalcado que Mazón debía haber acudido a declarar voluntariamente, tal y como le ha solicitado la magistrada en diversas ocasiones. Asimismo, ha alabado la labor realizada hasta el momento por la magistrada de Catarroja: "Confiamos absolutamente en esta jueza".

En la misma línea se ha manifestado la Associació Víctimes de la DANA 29 d'octubre de 2024, que confía en que la instrucción "continúe con el rigor que ha demostrado hasta ahora". "Y que la justicia no nos decepcione, como hasta el momento lo ha hecho el gobierno valenciano", han aseverado.

"DECISIONES Y OMISIONES"

Esta entidad apunta que no entra a valorar decisiones judiciales ni anticipa resultados procesales. "Lo que sí hemos defendido desde el primer día es que, como máximo responsable político de la gestión del 29 de octubre de 2024, Carlos Mazón debería haber comparecido voluntariamente ante el juzgado para declarar y asumir responsabilidades por las decisiones y omisiones que marcaron aquella jornada", recuerdan.

"De la gestión de aquel día --prosiguen-- existen responsabilidades políticas que no se han terminado de asumir: Carlos Mazón continúa como diputado, protegido por el gobierno de Pérez Llorca, al igual que otros miembros del Consell como Rovira, Camarero o Barrachina. Las responsabilidades penales se decidirán en sede judicial".