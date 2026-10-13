Víctimas dana y los CLER exigen acabar con la "reconstrucción del hormigón" y aplicar una moratoria a macroproyectos - EUROPA PRESS TV

VALÈNCIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Víctimas de la trágica dana del 29 de octubre de 2024 y los Comités Locals d'Emergència i Reconstrucció (CLER) exigen una moratoria de "todos los macroproyectos" urbanísticos en la zona afectada por la arrancada y advierten que, a punto de cumplirse dos años de las inundaciones, hay que acabar con la "reconstrucción del hormigón y la corrupción".

Para conseguirlo, lanzan la campaña 'Salvem la vida', que ha sido presentada este martes en la localidad de Alfafar (Valencia) por representantes de los CLER, junto con la Associació de Víctimes Mortals 29 d'Octubre, Acció Ecologista Agró y la Plataforma Salvem la Font Baixa.

La iniciativa, según han explicado a los medios, "pretende frenar un modelo de reconstrucción que está destruyendo miles de metros cuadrados de huerta", al tiempo que incide en el contexto actual de movilización por la vivienda, con las acampadas y las confluencias de las diferentes luchas ciudadanas, como por ejemplo la de educación y el derecho por la vivienda.

'Salvem la vida' propone un decálogo que recoge "los mínimos innegociables de los comités para conseguir una reconstrucción efectiva y segura en los pueblos afectados por la barrancada". Entre otras reivindicaciones, abogan por que las administraciones den una moratoria de todos los macroproyectos en territorio afectado por la dana hasta que estén publicados el nueve Plan de Acción Territorial sobre el Riesgo de Inundación de la Comunidad Valenciana, Patricova, y el nuevo Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, ha explicado Juan Miguel Fernández, de los CLER

Según denuncian, estos proyectos "supondrán impermeabilizar todavía más el territorio, dificultando tanto la absorción del agua como su correcta evacuación hacia el mar en caso de lluvias intensas, y contravienen todas las indicaciones de los expertos y expertas en resiliencia climática".

Como ejemplo, han decidido iniciar la campaña secundando la lucha contra el PAI de la Font Baixa, "la última isla verde de Alfafar, que quiere levantar 36 torres de ocho a diez alturas y más de 1.200 viviendas nuevas sobre suelo de huerta".

Sobre esta paraje, Rosa Mas, integrante también de los CLER, recalca que no es un solar, puesto que el 29 de octubre de 2024 actuó como una esponja natural y evitó que la riada llegara más lejos en Alfafar, Sedaví y Llocnou de la Corona. "Y si se hormigona, la próxima dana será peor", advierte.

VIVIENDA SOCIAL

Ante el argumento que estos proyectos responden a la necesidad de vivienda, los impulsores de la campaña subrayan que la solución "no pasa para construir nuevas zonas residenciales destruyendo huerta, sino por que los inmuebles vacíos pasan a formar parte del parque de vivienda social".

Las primeras acciones de la campaña consistirán en una intervención a los terrenos de la Font Baixa, con una jornada de limpieza, y una asamblea abierta el domingo 18 de octubre por la mañana, donde se decidirán, además, los próximos pasos.

Al acto de presentación ha acudido la presidenta de la Associació Víctimes Mortals Dana 29-O, Rosa Álvarez, quien se ha mostrado muy crítica con la actitud de la Generalitat y determinados ayuntamientos, a los que "les interesa la economía por encima de la vida de sus conciudadanos".

Álvarez --que ha calificado de "vergonzoso que se está normalizando ataques a personas que defienden los derechos a la vivienda y a las propias víctimas cada vez que anuncian una manifestación"-- ha relacionado su lucha y la del derecho a un hogar digno. "Todo está relacionado, porque l'Horta es vida. Y pero no es un eslogan, aquel día, la Font Baixa y otros lugares donde menos vidas se perdieron es donde había suelo que permeabilizó", ha sostenido.

La portavoz ha lamentado que, después de haber estado recientemente en el encuentro celebrado en València 'De la crisis a la recuperación: Fortaleciendo la resiliencia regional ante los desastres', organizado conjuntamente por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y la OCDE, "eso queda después en palabras". "Todos estamos de acuerdo, pero en el día a día, todo eso se pasa por el forro", ha reprochado.