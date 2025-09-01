Víctimas de la dana se concentran para apoyar a la jueza en su vuelta a las nuevas dependencias judiciales de Catarroja

Miembros de la Associació Víctimes Mortals Dana 29-O se concentran ante los juzgado de Catarroja (Valencia) para apoyar a la jueza que instruye la causa. - ASSOCIACIÓ VÍCTIMES MORTALS DANA 29-O

VALÈNCIA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Miembros de la Associació Víctimes Mortals Dana 29-O se han concentrado este lunes ante los juzgado de Catarroja (Valencia) coincidiendo con la vuelta de la actividad judicial a estas dependencias tras haber sido rehabilitadas por los daños ocasionados por ese temporal y para expresar su apoyo a la jueza que instruye la causa.

La presidenta de esta asociación, Rosa Álvarez, ha explicado que este acto ha sido una "recepción de bienvenida" después de que esos juzgados hayan estado "diez meses sin funcionar como consecuencia de la dana", así como una muestra de "apoyo" a la magistrada que investiga esa causa para "solicitarle que siga" su labor "con las mismas ganas e ímpetu, sin dejar amedrentarse".

Álvarez ha añadido, en declaraciones a Europa Press, que se ha pretendido trasladar a la jueza que "gran parte de las familias" de afectados por la dana están "con ella". "Para que se vea arropada ante tantos ataques", ha apostillado.

Así, ha precisado que la concentración se ha llevado a cabo "en apoyo a la instrucción" que realiza esta magistrada y "sin ningún otro motivo". "Todo el mundo, cuando trabaja y se esfuerza, necesita que se le respalde y reconforte", ha aseverado.

Las personas que han participado en la concentración han mostrado carteles en los que se podía leer 'Bienvenida a su casa, señoría' y en valenciano, 'Verdad y justicia para las víctimas de la dana 29-oct' y 'En memoria de las víctimas de la dana 29 d'octubre. Dignidad'.

La concentración ha concluido con un aplauso, ha agregado Rosa Álvarez, que ha indicado que los miembros de la entidad que preside están "contentos" de que los juzgados de Catarroja vuelvan a funcionar tras los daños sufridos por la dana y de que la instrucción abierta tras este temporal regrese a esta localidad.

Álvarez ha lamentado también que "algunas acusaciones populares están usando" la causa de la dana "para todo menos para esclarecer la verdad" porque, según ha dicho, "buscan desviar el foco". "Los que de verdad tenemos interés por saber la verdad y hacer justicia somos los familiares" de las víctimas, ha añadido.