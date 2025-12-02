Víctimas de la dana esperan que Llorca les mire "a la cara y los ojos" y les diga "por qué les pide perdón"

La presidenta Associació Víctimes Mortals DANA 29-O, Rosa Álvarez. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

VALÈNCIA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 pide al nuevo 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "con las mismas buenas formas de las que él está haciendo gala", que les mire "a la cara y a los ojos" para explicarles por qué les pide perdón. Además, subrayan que esperan "gestos" y no "campechanismo ni brindis al sol" del jefe del Consell. Entre ellos, concretar, solicitar a su antecesor, Carlos Mazón, que entregue el acta en Les Corts y que realice cambios en su gobierno autonómico.

Así lo ha aseverado, en declaraciones a Europa Press, la presidenta de la Associació Víctimes Mortals Dana 29-O, Rosa Álvarez, después de que Pérez Llorca haya dedicado este martes las primeras palabras de su discurso en la toma de posesión como 'president' a las víctimas.

"Estas palabras que acabo de pronunciar van mucho más allá de un formalismo institucional. Nacen de una convicción personal y deben ser el inicio de un diálogo y de un entendimiento que debemos tener y que debemos saber mantener", ha dicho el 'president', para quien son unas "palabras necesarias para hacer las cosas como son".

"Ni el día 29 --de octubre de 2024-- ni los días posteriores las administraciones públicas estuvieron a la altura de lo que merecía la sociedad y por eso comienzo esta intervención pidiendo perdón", ha manifestado.

Al respecto, Rosa Álvarez ha criticado este "perdón genérico" hablando en nombre de todas las administraciones. "¿Acaso él sabe lo que hemos hablado con otras instituciones?", ha planteado.

En la misma línea, ha reprochado que, una vez más, no se hace ninguna referencia a los días previos a la barrancada en los que "ni hubo previsión ni anticipación".

Así, ha asegurado que les gustaría mantener un encuentro con Pérez Llorca para que les mire "a la cara y a los ojos" para explicarles exactamente por qué les pide perdón. "Es que no lo sabemos", ha subrayado.

Para abrir la "nueva etapa" a la que el presidente de la Generalitat ha hecho referencia, este colectivo reclama gestos reales, entre ellos pedir a Carlos Mazón que renuncie a su acta de diputado.

"CARGOS SIN CARGAS"

"Sabemos que es una decisión personal, pero al menos querríamos ver el simbolismo de que se la reclama, cosa que, no solo no ha hecho, sino que además se premia a Mazón con una portavocía que conlleva un plus que es lo que cobran muchas personas en precario en un año". "Cargos sin cargas", ha resumido.

"Nos parece una ofensa a las familias", ha enfatizado Álvarez, que también considera necesario que Llorca realice cambios profundos en su gobierno. En este sentido, califica de "fundamental" que "al menos" se produzcan dos salidas: las de la vicepresidenta, consellera de Servicios Sociales y portavoz, Susana Camarero, y la del conseller de Educación, José Antonio Rovira. "Y más aún después de las nefastas e inhumanas palabras de este último responsabilizando a José Martínez Toral, director del IES de Cheste fallecido en las riadas, por haber conducido".

"Ha empezado mal" advierte Rosa Álvarez a Pérez Llorca, al tiempo que augura que "difícilmente" la asamblea de su asociación podrá aceptar reunirse con él si no adopta medidas reales. "Si al final todo es campechanismo, no es suficiente. Hablamos de la vida de 229 personas", concluye.