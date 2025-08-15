La vida sin hogar, más difícil por el calor: empeoran enfermedades y faltan refugios más accesibles, según Sense Llar

Archivo - Vista del Puente del Real, a 14 de febrero de 2024, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Sense Llar, conformada por diversas entidades sociales que trabajan con y para las personas en situación de sinhogarismo, ha advertido que las personas que viven en la calle están más expuestas a los riesgos de episodios de calor como el de estos días, que sus enfermedades previas "pueden empeorar" y que "el sistema de acceso a los recursos a veces es muy complejo".

"Hay que ponerlo más fácil para acceder, porque ya lo tienen difícil en el día a día", ha manifestado la vicepresidenta de la Plataforma Sense Llar de la Comunitat Valenciana, Belén Sánchez, en declaraciones a Europa Press.

A las personas en situación de sin hogar, el calor "les afecta como nos afecta a todos, pero sin la posibilidad de reacción que podemos tener cuando tenemos casa", ha explicado Sánchez, que ha resaltado tres factores que agravan la situación de estas personas. Primero, la exposición continuada al aire libre; en segundo lugar, el riesgo añadido para aquellas personas que ya padecen enfermedades previas y por último, no tener la posibilidad de adaptarse al calor al no disponer de medios y por ende, un sitio resguardado. Por ejemplo, "hay que ir buscando la sombra por las calles".

Sánchez ha preguntado a las personas en situación de calle y estas han trasladado que "tienen necesidades todo el año" y que "el sistema de acceso a los recursos a veces es muy complejo y hay que pasar muchos filtros para tener ayuda".

También ha destacado Sánchez que uno de los problemas principales es que "faltan plazas en centros de acogida para la demanda que hay, pero también espacios más abiertos, donde las personas puedan pasar un rato y luego marchar si quieren".

"Echan en falta espacios a los que acceder simplemente dejando sus datos, sin necesidad de ir haciendo entrevistas de un lugar a otro, porque a veces solamente quieren ducharse, ir al baño o tener un sitio donde descansar un par de días y, si el sistema es muy complejo, pues muchas personas desisten. Lo que plantean es que la vida en la calle es muy complicada, muchas veces están enfermos, cansados, y tienen que buscarse cada día unos mínimos de supervivencia, Hay que ponerlo más fácil", ha agregado.

Por ello, ha llamado a "planificar las ciudades para poder dar respuesta durante todo el año a olas de calor, golpes de calor o de frío y problemas de salud", pues no todos tienen las mismas oportunidades. "Falta un mapeo de las zonas de más riesgo, como pueden ser calles sin sombra o zonas sin agua y la presencia de unidades móviles que informen a las personas de dónde se pueden encontrar puntos de agua, duchas y facilitarles el acceso".

LOS KITS DE LA GENERALITAT, "UN PEQUEÑO PARCHE"

Frente al calor, Sánchez ha resaltado que "la medida generalizada a nivel de Comunitat Valenciana ha sido un protocolo que ya lleva varios años de actuación en los centros de acogida, donde se les dice que amplíen en la medida de lo posible las horas de acogida de personas y las plazas".

Por otro lado, la Generalitat ha repartido en las tres provincias unos kits a través de los ayuntamientos con termos isotérmicos, cremas solar, gorra, repelente, agua, "como prevención o como un pequeño, diríamos, pequeño parche".

No obstante, la vicepresidenta de Sense Llar ha defendido que "se necesitan más cosas, se necesita una planificación ya para los años que vienen, porque todo el calor va a ser una constante, y sí que necesitamos una planificación y una inversión para generar refugios climáticos accesibles y bien señalizados".

Cabe recordar que el Ayuntamiento de València informó a principios de verano que mantiene activa la red de refugios climáticos municipales, unos espacios públicos climatizados, accesibles y preparados para ofrecer confort térmico durante los episodios de calor extremo, así como las 50 fuentes de agua filtrada repartidas por la ciudad para rellenar botellas reutilizables con agua fresca. El consistorio se refirió a espacios habilitados como varias bibliotecas municipales, centros de servicios sociales y oficinas de energía repartidas por distintos barrios de la ciudad.

"BUENAS" PRÁCTICAS

Sánchez ha dado a conocer tres medidas que son "buenas" prácticas reconocidas en la Unión Europea, "que no tienen un gran presupuesto, que se pueden hacer, pero que sí que requieren de una planificación".

La primera consiste en crear refugios climáticos accesibles y señalizados, "como por ejemplo, en Barcelona, que se ha consolidado una red de 400 refugios climáticos en los últimos años". Una segunda buena práctica es la de hacer los recursos "más accesibles", como en Madrid, donde se facilitó transporte gratuito hacia los centros con aire acondicionado. También ha destacado el caso de Zaragoza, donde se abrieron los albergues sin necesidad de "pasar un filtro complejo o hacer cola".

Unido a esto, ha destacado que en algunas ciudades también habilitan algún polideportivo si con las plazas que tienen de centro de acogida no llegan para momentos clave, igual que pasó en el COVID en la Comunitat Valenciana en algunos municipios.

Por último, ha indicado que "hace falta un mapeo de las zonas más de riesgo, calles sin sombra, zonas sin agua y unidades móviles que pasen por allí para informar a las personas que se puedan encontrar de que hay un punto de agua en tal sitio, duchas en tal sitio, informarles y facilitarles el acceso".

QUEDA CAMINO

Por parte de las entidades sociales, trabajan, "por un lado, a nivel autonómico con la Generalitat Valenciana y con la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, todos los temas de protocolos de emergencia climática, tanto para frío como para calor o lluvias o dana o todo lo que pueda venir". Y luego, con los ayuntamientos más grandes, las entidades intentan "darles de primera mano una información que pueda servir para hacer esa planificación", ha expresado.

"Nuestro papel es asesorar, colaborar y participar como entidades del tercer sector y ciudadanía en la implementación de protocolos de emergencia climática dirigidos a personas en situación sin hogar y que necesitan de planificación y presupuesto", pero sin presupuesto "es muy complicado hacer cosas".

También ha señalado que aunque se ha mejorado de hace 15 años a esta parte, aún tienen camino por delante y que hay actuaciones que aún quedan por implementar en la Comunitat. "Hay cosas muy sencillas que tienen mucho impacto y es lo que nosotros intentamos informar o asesorar a los municipios, porque al final es un tema que aunque desde la consellería se puedan dar directrices también es un tema muy local, muy municipal", indican.