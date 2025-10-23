El viento deja rachas de hasta 81 km/h en Vilafranca y cinco servicios por caídas de cascotes y ramas en València

Archivo - Palmeras movidas por el viento en imagen de archivo - UV - Archivo

VALÈNCIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El viento se está dejando notar en la Comunitat Valenciana, principalmente en la provincia de Castellón, donde localidades como Vilafranca de Cid han registrado rachas de 81 kilómetros por metro cuadrado; Morella, 68 km/h; la Pobla de Benifassà-Fredes, 66; Bicorp, 65 y 61 en el aeropuerto de Valencia, según los datos de Emergencias CV con cifras proporcionadas por la Agencia Estatal de Meteorología Aemet.

La mayor parte de la Comunitat Valenciana está este jueves en alerta nivel amarillo por temporal de viento. Emergencias recomienda evitar transitar por zonas donde pueda haber desprendimientos a causa de obras en construcción, andamios o edificios abandonados.

Hasta las 10.30 horas, los efectivos del Consorcio de Bomberos de Valencia no habían realizado ningún servicio por viento en la provincia, pero los de la capital sí, cinco, para atender a caídas de cascotes y ramas. Tampoco se había anotado a esa hora ninguna intervención en Alicante y Castellón ni en ninguna de las Autoridades Portuarias de las tres provincias.

Desde el teléfono de emergencias 112 se han reportado dos llamadas y dos incidencias relacionadas con este episodio en la provincia de Valencia.

Los litorales de Castellón y Valencia están este jueves en alerta nivel amarillo por temporal marítimo. Ante esta situación, Emergencias aconseja, por prudencia, evitar transitar y circular cerca de la costa así como no realizarse fotos o selfis porque "puede resultar peligroso ante el avance del mar en espigones o paseos marítimos".