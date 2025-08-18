La Vila Joiosa (Alicante) reurbanizará el entorno de su mercado para mejorar la red de pluviales y prevenir inundaciones - FACEBOOK AYUNTAMIENTO DE LA VILA JOIOSA

ALICANTE, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de La Vila Joiosa (Alicante) reurbanizará el entorno del mercado municipal para "convertirlo en un entorno accesible, con plataforma única", con la finalidad de "renovar la red de pluviales para prevenir episodios de inundaciones y mejorar la capacidad de evacuación de aguas".

El proyecto se centra en las calles Jaime Soler Úrrios, Canalejas y Cristóbal Galiana, con una superficie para actuar de 2.115,12 metros cuadrados. La actuación está ya en licitación, con un presupuesto de 345.790,86 euros, y las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 3 de septiembre para presentar sus ofertas, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Asimismo, la ejecución tendrá una duración máxima de seis meses y se llevará a cabo con una planificación específica para "minimizar las molestias a comerciantes y vecinos". Actualmente, estas calles presentan un "deterioro" en el pavimento, además de "falta de accesibilidad", sobre todo, en la calle Canalejas.

Además, la principal vía del centro urbano se ha convertido en peatonal este verano, por lo que la actuación que se va a llevar a cabo pretende reurbanizar el entorno del mercado para acondicionarlo tanto en la superficie como en el subsuelo.

El edil de Urbanismo de La Vila Joiosa, Pedro Ramis, ha señalado que la reurbanización "no solo busca reforzar la seguridad en episodios de lluvias intensas y prevenir inundaciones, sino también mejorar la estética del espacio público a través de la reposición de pavimentos con criterios de calidad, integración y respeto al carácter singular de la zona comercial y urbana".

Así, el proyecto incluye una nueva pavimentación que conllevará el rediseño de estas calles en plataforma única, con la eliminación de barreras para convertirlas en accesibles. También se dispondrá señalización vertical y horizontal de prioridad peatonal de aviso a los vehículos y de límite de velocidad, "comprensible y visible desde diferentes ubicaciones".

En el caso del subsuelo, la actuación se centrará en el inicio de la calle Canalejas, en su parte alta, hasta la intersección con la calle Cristóbal Galiana, donde se renovarán los colectores y las canalizaciones de evacuación de pluviales y "se mejorará toda la iluminación" de la parte alta de la calle Canalejas y arbolado en estos puntos.

"MODERNIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO"

El alcalde del municipio, Marcos Zaragoza, ha asegurado que "el gobierno local reafirma así su compromiso con la modernización de infraestructuras básicas y el embellecimiento de la ciudad y demuestra que la inversión pública puede aunar eficiencia, sostenibilidad y calidad estética en beneficio de los ciudadanos".