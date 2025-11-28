Villena investiga la destrucción de restos íberos del siglo IV a.C. en las obras del centro de mayores en 2010

El Ayuntamiento de Villena investiga la destrucción de restos íberos del siglo IV AC, el yacimiento más antiguo del origen de Villena con las obras de construcción del Centro de Mayores en 2010 - AYUNTAMIENTO DE VILLENA

ALICANTE, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Villena (Alicante) ha abierto una investigación por la posible destrucción de un yacimiento del siglo IV antes a.C, "el más antiguo conocido hasta la fecha y que podría ser origen de la ciudad", a causa de unas obras de construcción acometidas en 2010 en la ciudad.

Así lo ha anunciado el concejal de Obras, Javier Martínez (PSPV), quien ha asegurado que el entonces equipo de gobierno municipal que presidía Celia Lledó (PP) "no escuchó los informes técnicos de 2009" que apuntaban a estos restos cuando tenía en marcha la construcción del actual edificio del centro de mayores, situado entre la plaza del Rollo y la plaza Mayor de Villena, informa el consistorio.

Según el edil, este documento ha salido a la luz con motivo de las catas de la parcela municipal de la plaza Mayor realizadas en la pasada primavera, pendiente de edificar. Además, ha destacado que una fotografía recoge los vestigios del origen de la ciudad encontrados en las excavaciones de 2010, previo a la construcción de un inmueble municipal donde antes se encontraba el hotel Alicante.

"Durante las labores que estamos haciendo de arqueología en el solar que tenemos en la plaza Mayor, nos encontramos con un documento de 2009 con conclusiones en las que relata la importancia de este hallazgo del que no se dio información a la ciudadanía por parte del gobierno municipal de aquel momento", ha sostenido.

El concejal ha denunciado que "a pesar de que los técnicos del Museo, ante esos hallazgos, aconsejaron que se integrasen estos restos dentro del edificio, no se hizo porque hubiera supuesto un retraso en las obras, y no hubieran podido inaugurarlo antes de las elecciones de 2011". Es más, ha aventurado que la construcción de los sótanos del centro de mayores "podría haber destruido para siempre los restos históricos".

Por contra, ha defendido que "integrar este tipo de patrimonio es algo que se suele hacer con hallazgos de interés arqueológico, como puede ser el primer asentamiento íbero de Villena". A modo de ejemplo, ha recordado que, en las últimas obras de urbanización del casco histórico, se encontraron restos de la muralla medieval de la ciudad que fueron catalogados, protegidos y luego puestos en valor a través de unas obras en superficie que explican su recorrido y el sentido de la estructura defensiva.