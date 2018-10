Vivienda, escuelas 0-3, pymes o turismo, algunas de las prioridades de Podemos de cara a los presupuestos

Publicado 04/10/2018 13:57:54 CET

Temen que las elecciones lleven al Consell a plantear unas cuentas que piensen "más en los votos que en las necesidades de la gente"

VALÈNCIA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ampliar el parque de vivienda pública, consolidar la oferta pública educativa de 0 a 3 años, dinero para luchar contra el intrusismo laboral o garantizar la seguridad laboral de las 'kellys', así como el impulso de las pymes son algunas de las cuestiones que Podemos va a plantear al Consell de cara a la negociación de los Presupuestos de la Generalitat de 2019, para que "puedan mejorar la vida de los valencianos" y no sean simplemente "de tránsito".

Así lo ha explicado el portavoz de Economía de Podemos en Les Corts, David Torres, que ha indicado que este mismo jueves arrancarán los contactos con la Conselleria de Hacienda y ha apuntado que algunas "declaraciones o intenciones" les dan que pensar que "posiblemente el Consell esté pensando ya en el año electoral y estos presupuestos no recojan lo necesario para cambiar la vida de las personas".

"Sabemos que vamos a aprobar los presupuestos de 2019, que en marzo con toda seguridad se van a disolver Les Corts y, por tanto, pensamos que entramos en un periodo electoral y nos da miedo que el Consell, pensando más en los votos que en las necesidades de la gente, tenga miedo de hacer algunas propuestas que pensamos que son valientes, que deberían estar en unos presupuestos que quieran continuar en la senda del cambio que iniciamos en 2015", ha agregado.

Por ello, ha avanzado que Podemos estará "vigilante, como siempre, especialmente con el PSPV" y no quiere que estas cuentas "estén pensando ya en intentar contentar a todos y que al final no lleguen donde deberían llegar".

Preguntado por si reivindicarán de nuevo cuestiones como la tasa turística, la tasa sobre productos azucarados o el SDDR, por ejemplo, ha instado a esperar a ver lo que presenta el Consell aunque ha indicado que cuando empiecen a ver los números "muchas de estas cuestiones seguramente salgan".

Sobre los residuos, ha indicado que la ley que Podemos ha planteado está en tramitación y espera que se pueda aprobar hacia el final de la legislatura, mientras que sobre la tasa turística el diputado ha asegurado que no renuncian a ella y es una de las cuestiones que llevarán "siempre" en su ideario y seguirán reclamando.

No obstante, ha resaltado que la postura de PSPV y Compromís ya se conoce, "no están dispuestos a aprobar esta cuestión", y Podemos "no va a forzar que cambien de opinión", sino que aboga por "hacer más pedagogía para que la sociedad haga entender a estos partidos que una tasa turística puede ser beneficiosa" para la Comunitat.

PRIORIDADES ECONÓMICAS

Respecto a las prioridades económicas que Podemos pondrá sobre la mesa, David Torres ha explicado que "tocan aspectos tan esenciales como los sectores productivos y el turismo", que cuenta con la Ley de Turismo desde junio pero necesita una dotación económica para desarrollar cuestiones como "la lucha contra el intrusismo, mejorar la vida de los trabajadores del sector o que los ayuntamientos puedan adaptar su municipio a la ley", además de luchar contra la "violación de la seguridad laboral que sufren algunos colectivos como las kellys'".

Asimismo, ha señalado que "durante estos años aunque las pymes representan el 96% del tejido empresarial posiblemente no se ha hecho todo lo posible para que pudieran dar un paso adelante y mejorar la economía", por lo que insistirán en políticas de impulso, que puedan ampliarse e internacionalizarse.

MEDIDAS SOCIALES

La secretaria de Programas y Políticas Públicas de Podemos, Rocío Segura, ha explicado por su parte las iniciativas sociales que reclamarán en las cuentas. La idea, ha dicho, es "dar continuidad a las partidas que se consiguieron consolidar el ejercicio anterior" y que se materialicen "en el día a día de la gente".

Una cuestión "fundamental" en la que seguirán haciendo hincapié es en el acceso a la vivienda, que es "un problema endémico al que no se están aportando soluciones". Por ello, presentarán una serie de propuestas para un plan estratégico de vivienda.

Ha lamentado que "no se han ejecutado los 15 millones que el año pasado se conformaron como partida presupuestaria para ampliar el parque público de vivienda" y este año tocaría incluir otros 30, a los que habrá que sumar la cifra no ejecutada.

En educación, ha proseguido la responsable de Podemos, "son una prioridad las escuelas infantiles de 0-3" tras conseguir el año pasado "consolidar" la etapa de 2 a 3 años o el aumento de las becas de la Generalitat y en sanidad pedirán que "se acabe con el copago y se mejoren las cuestiones en atención primaria".

Preguntada sobre si tienen cuantificadas las medidas que proponen, ha indicado que algunas sí --calculan unos 18 millones para las escuelas de 0-3--, pero en otras antes deberán reunirse con las consellerias correspondientes para determinar "una cuantía lógica y que entre dentro de los criterios de realidad".