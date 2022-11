Las Viviendas de Alquiler por Estancias Cortas pedirán al TSJ que atienda la "discriminación" ante otros usos

Muestran "satisfacción" por la anulación de restricciones y emplazan al Ayuntamiento de València a "sentarse a hablar" en favor de "una buena regulación"

VALÈNCIA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Viviendas de Alquiler por Estancias Cortas de Valencia (AVAEC) pedirá al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) un complemento de sentencia para que se pronuncie sobre aspectos en los que cree que no ha entrado --el principio de igualdad y la discriminación normativa-- al emitir el fallo referido a las condiciones que el Plan Especial de Protección (PEP) de Ciutat Vella, en València, impone para solicitar la compatibilidad urbanística de uso de vivienda turística.

Esta entidad no descarta, según el resultado de ese complemento, presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo después de que el TSJCV haya anulado cinco restricciones sobre las condiciones que PEP Ciutat Vella impone para solicitar la compatibilidad urbanística de uso de vivienda turística en cuatro de los barrios del distrito (El Carme, La Seu, La Xerea y El Mercat) a excepción de Sant Francesc.

El alto tribunal valenciano ha estimado en parte, en dos sentencias, los recursos de AVAEC y de la Asociación de Pequeños Propietarios, Gestores y Simpatizantes de Viviendas de Uso Turístico de la Comunitat Valenciana (VIUTUR) contra el Ayuntamiento y la Generalitat --por el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de febrero de 2020, que dispuso aprobar definitivamente el PEP y su Catálogo de Protecciones--.

No obstante, el TSJCV avala la actuación del consistorio valenciano en el resto y ratifica las competencias municipales en torno a la oferta de viviendas turísticas.

El abogado de AVAEC, Rafa Encarnación, ha comentado a Europa Press que esta entidad no ponía "en duda que el Ayuntamiento no pueda regular a través del planeamiento los usos". "Eso es algo que no se ha puesto en duda en el procedimiento", ha indicado aunque ha defendido que las regulaciones que haga la administración municipal en este ámbito "no solo se hagan de la mano de los vecinos sino también de la del sector".

"Desde el primer momento, el Ayuntamiento siempre ha obviado a la parte del sector", ha criticado el representante de AVAEC, a la vez que ha precisado que este "no está representado ni en el Consejo Municipal de Turismo ni en la Comisión de Apartamentos Turísticos" del consistorio y ha dicho que se ha pedido "reiteradamente" esa presencia.

Encarnación ha apuntado que "únicamente se ven representadas las asociaciones vecinales", algo que está "muy bien para que puedan defender sus intereses", ha dicho aunque "sin dejar al sector fuera".

El portavoz ha valorado que el TSJCV haya anulado restricciones, pero ha destacado que "ha quedado imprejuzgado, porque la sentencia no ha entrado, la vulneración del principio de igualdad y la existencia de discriminación normativa". Así, ha comentado que "hay otros usos que no son residenciales, como los de oficinas o los hosteleros", que tienen "mejor trato o diferente con respecto a la vivienda turística".

Rafa Encarnación ha agregado que este "no estaba motivado en la memoria del plan" y ha señalado que el TSJCV "no ha entrado en eso", por lo que ha anunciado que la asociación "pedirá un complemento de la sentencia" para que se tengan en cuanta la "igualdad" y la "discriminación" que "también alegaba".

"Nos han estimado la mayor parte de las cuestiones que estábamos motivando en nuestro escrito de demanda pero no han entrado" en esos dos principios, ha insistido. "Vamos a pedir que se pronuncie a través del complemento de sentencia. Y nos estamos planteando la posibilidad de ir al Tribunal Supremo por esta cuestión", ha concretado.

"DIFERENCIA DE TRATO"

"Si el objetivo del plan era proteger el tejido residencial, lo que nosotros no entendemos que sea posible es que en un edificio esté autorizado el uso de despachos o de una consulta clínica y el uso de una vivienda turística no pueda estar. No existe ninguna razón en la memoria del plan que justifique esa diferencia de trato", ha expuesto.

Igualmente, ha hablado de "diferencia de trato cuando en palacetes que existen en Ciutat Vella únicamente se permite el uso hotelero pero no el de vivienda turística". "No existe tampoco ninguna explicación en la memoria sobre esa discriminación", ha apostillado, a la vez que ha reiterado que la asociación insistirá en esa cuestión.

Sobre anulación de restricciones, el portavoz de la AVAEC ha manifestado que "se pone coto" a "lo que el Ayuntamiento ha pretendido en todo momento: actuar al margen del sector". Ha indicado que se indica a la vicealcaldesa y edil de Desarrollo y Renovación Urbana, Sandra Gómez, que "no puede normativizar de esa manera". "Hay ciertos límites que debe respetar", ha agregado.

Encarnación ha mostrado la satisfacción de la entidad, "porque se nos ha dado la razón", y ha opinado que así se propiciará "que el uso de vivienda turística pueda implantarse en las mismas condiciones que se puede implantar en cualquier lugar de la ciudad". "Se pone coto a esa fiebre regulatoria y de imposición de restricciones" del "Ayuntamiento y se le hace ver que no puede normativizar un sector al margen de él", ha declarado.

"SENTARSE A HABLAR"

Asimismo, ha censurado que se limite el uso de vivienda turística a primeras plantas y a plantas bajas: "esa no es la mejor solución que se puede llevar a cabo para este uso". A su vez, ha considerado que esa ubicación "afecta de manera contundente contra el comercio de proximidad" de Ciutat Vella.

La AVAEC, ha subrayado el abogado, insta a "encontrar cauces de diálogo" con el consistorio. "La única manera de encontrar una buena regulación que satisfaga los intereses del sector y de los vecinos sería sentarse a hablar", ha concluido.